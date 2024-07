S’organitzen captures de crancs de riu invasors a la riera de Merlès

L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), amb seu a Santa Maria de Merlès, ha convocat unes noves jornades de captura de crancs de riu invasors, que es faran els dissabtes 27 de juliol i 10 d’agost a la riera de Merlès.

La finalitat és sensibilitzar els participants del problema dels crancs de riu invasors i alhora són jornades de voluntariat ambiental en les quals s’extrauen molts crancs, per ajudar al control d’aquestes espècies.

El cranc de riu autòcton era abundant a molts rius de Catalunya i està adaptat a aquest medi, però fa uns anys l’home va introduir primer el cranc de riu vermell i després el cranc senyal, tots dos americans. Són dues espècies portadores d’una malaltia, l’afanomicosi, que causa la mort de tots els crancs autòctons que es contagien. A més, les dues espècies de cranc introduïdes són invasores: tenen moltes cries l’any i provoquen la destrucció de l’hàbitat on viuen, depreden nàiades, els peixos, les seves cries i els seus ous i plantes. «És important conèixer el problema, per no seguir escampant les espècies de cranc invasores pels rius i preservar els ecosistemes fluvials», apunten des d’ADEFFA.

Inscripció prèvia

Per participar a les jornades cal inscriure’s a través de la pàgina web adeffa.cat, a la pestanya de les activitats. Hi ha temps fins dijous per apuntar-se a la d’aquest dissabte, que començarà a les 7 de la tarda amb una xerrada informativa sobre el problema dels crancs invasors. Els crancs es capturen de 9 a 12 de la nit i es recompten.