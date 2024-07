Gironella retirarà fang i llots del tram sud del riu per millorar l’ecosistema

L’Ajuntament de Gironella retirarà fangs i llots del tram sud del riu Llobregat, a la zona entre les rescloses. S’ha publicat la licitació de l’obra que s’emmarca en les actuacions que porta a terme el govern de Gironella per millorar la qualitat i la quantitat d’aigua del riu i tot l’ecosistema fluvial. La voluntat és anar regenerant tota la llera del riu, on s’acumulen fangs, llots i graves per l’arrossegament propi del riu i pels episodis de pluja. En alguns punts, aquests materials sobresurten de la làmina d’aigua i redueixen la quantitat d’aquesta làmina d’aigua del riu perjudicant la fauna i la vegetació.

Segons ha explicat l’alcalde de Gironella, David Font, la neteja de fangs i llots es planifica aproximadament cada dos anys en un tram de riu diferent. Fins ara les actuacions se centraven principalment a la zona del pont vell de Gironella i per primer cop s’actuarà al tram sud del riu Llobregat, a la zona del Pont de les Eres i fins a l’antic escorxador.

L’obra està prevista entre els mesos de setembre i octubre, uns mesos ja validats per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per reduir les afectacions a l’hàbitat animal fluvial. És previst que durin unes quatre setmanes. Segons els càlculs que s’han fet, es retiraran uns 7.000 metres cúbics de sediments acumulats a la zona. La neteja s’efectuarà en una fondària màxima de 60 centímetres i no està previst cap dragat de la llera del riu.

El cost previst és de 66.595 euros i l’Ajuntament disposa d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’un import de 47.895 euros.

Les empreses interessades a presentar-se al concurs per dur a terme aquesta obra poden consultar la informació al perfil del contractant del web gironella.cat (clicant aquí).