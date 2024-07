La Intersindical denuncia a Treball les altes temperatures al consultori de la Pobla de Lillet

La Intersindical a l’ICS ha interposat una denúncia davant d’Inspecció de Treball contra l’Ajuntament de la Pobla de Lillet perquè asseguren temperatures molt altes en espais de treball del consultori mèdic. Per exemple, dimarts a les 12 del migdia el termòmetre del taulell de la unitat d’atenció a la ciutadania marcava 28,5 graus a l'interior del local. Fonts del sindicat remarquen que la calor implica «estrès» i «incomoditat tèrmica».

Segons La Intersindical, l’Ajuntament de la Pobla havia d’instal·lar un nou aparell d’aire condicionat arran d’una reclamació de la Intersindical i per les mesures correctores proposades per la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat de la Catalunya Centra (GAPICCCC) a l’ICS, però no s’ha fet, i per això mitjançant el delegat de prevenció a l’àmbit de la GAPICCC ha interposat una denúncia.

Des del sindicat confien que el govern de la Pobla de Lillet actuï: «Esperem que després d’aquesta acció l’equip de govern passi de les excuses a l’acció i doti de forma immediata dels equipaments adequats el consultori local perquè el personal pugui treballar en condicions idònies i perquè la ciutadania pugui visitar el centre i ser atesa sense patir calor».