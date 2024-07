La Fundació Horitzó del Berguedà posa a la venda braçalets per detectar drogues a les begudes

La Fundació Horitzó del Berguedà compta amb els braçalets Centinela per detectar drogues a les begudes. És la primera entitat a Catalunya que en disposa. Es tracta d’un dispositiu portàtil innovador dissenyat per detectar de manera ràpida la presència de fins a 22 drogues diferents en begudes. L’objectiu és garantir i prevenir sobre el consum de drogues i delictes relacionats amb la submissió química en diversos entorns socials.

La Fundació Horitzó forma part de la Xarxa Ocell de Foc Osona-Berguedà, programa destinat al benestar emocional de joves de 16 a 29 anys, i ha apostat per la comercialització d'aquests braçalets per garantir unes festes segures per al jovent, després de la implantació i els bons resultats a les festes de San Fermín de Pamplona.

Amb la posada a la venda d’aquests braçalets, a través d’Aglaya Creativos, la Fundació Horitzó del Berguedà vol ajudar els organitzadors de festes i esdeveniments a crear entorns més segurs i alhora combatre les addiccions i evitar possibles problemes de salut mental que provoquen el consum d’aquestes substàncies.

Dos models de braçalets

Hi ha dos models diferents de braçalets, el bàsic i el prèmium. El bàsic ofereix un test que permet detectar 21 drogues basades en amines i un codi QR per verificar els resultats instantàniament amb una aplicació mòbil. I el prèmium inclou un altre test que, a banda de detectar les 21 drogues com el bàsic, és específic per la detecció del GBH. El GHB és un depressor del sistema nerviós central, s’utilitza com a anestèsic per anul·lar la voluntat de les persones (s’afegeix en forma de pols o líquid a la beguda). A més, també inclou un dispositiu NFC que proporciona geolocalització, trucada al 112 i informació.

Des de la Fundació Horitzó s’ha fet una crida als ajuntaments i entitats que organitzen esdeveniments i festes majors al Berguedà durant l’estiu perquè comprin aquests braçalets i els puguin repartir entre els joves.

Els interessats en adquirir aquests braçalets es poden posar en contacte amb la Fundació Horitzó del Berguedà trucant al telèfon 623 558 121 o enviant un correu electrònic a info@horitzobergueda.org.