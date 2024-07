El Govern limitarà la gratuïtat del Túnel del Cadí a quatre trànsits diaris i a dues matrícules per usuari

El Govern, a través d'un nou Decret que està preparant, modernitzarà el sistema de descomptes al Túnel del Cadí per a residents permanents. A partir del març de 2025, s'implantarà una plataforma web que permetrà simplificar els tràmits i la gratuïtat per als veïns de Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell es limitarà a quatre trànsits diaris i es vincularà a un màxim de dues matrícules per usuari.

Abans, a partir d'aquest setembre, a les 22.000 persones que ja gaudeixen de la gratuïtat del túnel per mobilitat obligada, també s'hi afegeixen dos nous supòsits.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, ha destacat que totes les millores es fan perquè el túnel "no sigui una barrera entre les tres comarques, sinó tot el contrari".