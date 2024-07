La denúncia de calor al consultori de la Pobla de Lillet fa que el tanquin tot un dia

La Pobla de Lillet ha hagut de tancar durant un dia el consultori mèdic local arran de la denúncia per l’elevada temperatura a l’interior de l’equipament. Tal com va publicar dimecres regio7.cat, La Intersindical de l’ICS va interposar una denúncia davant d’Inspecció de Treball contra l’Ajuntament de la Pobla de Lillet perquè la calor provocava «estrès i incomoditat tèrmica», segons un comunicat que constatava que dimarts a les 12 del migdia el taulell de la unitat d’atenció a la ciutadania marcava 28,5 graus.

L’alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, ho atribuïa a una avaria de l’aparell: «Es va espatllar divendres de la setmana passada i va estar uns dies sense funcionament, però es va reparar aquest dijous». Segons l’alcalde, «s’ha actuat de pressa, no crec que fos necessari el tancament del dispensari». El van fer tancar aquest dijous, el mateix dia que es va arreglar l’aparell d’aire condicionat avariat. A més, se’n va instal·lar un altre a la zona d’infermeria: «Ara en total n’hi ha tres, perquè a principis d’estiu ja en vam posar a la sala on passa consulta el metge. I aquest no ha deixat de funcionar», remarcava l’alcalde.

Aquest divendres, el consultori de la Pobla de Lillet ha tornat a obrir amb el problema de la calor resolt. Funciona però, amb la problemàtica de cada estiu: «La falta de metges», lamentava Enric Pla. Tant l’alcalde com el regidor de Sanitat, Xavier Serra, han aprofitat per reclamar la necessitat de tenir cobert tot l’estiu el consultori amb servei de metge: «Que hi sigui els dies que pertoqui i no pas més espaiat del compte», apuntava ahir Xavier Serra. El consultori de la Pobla de Lillet obre de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda. Cada dia hi ha servei d’infermeria i d’atenció al ciutadà i el metge visita alguns dies. La resta cal anar al CAP Guardiola de Berguedà.