Un home força la seva exparella a pujar al cotxe i la reté contra la seva voluntat a Berga

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Berga de 36 anys acusat de forçar la seva exparella a pujar dins del seu cotxe i retenir-la contra la seva voluntat. Segons testimonis que van presenciar l'incident i que van alertar la policia, l'home la va apuntar amb una pistola per amenaçar-la i obligar-la a pujar al cotxe. La policia, però, no ha pogut confirmar-ho perquè quan van localitzar el presumpte autor dels fets no van localitzar cap arma de foc. L'home tenia una ordre d'allunyament envers la seva exparella.

Els fets van tenir lloc durant la nit de dilluns a dimarts, a 2/4 de 3 de la matinada, quan els Mossos van rebre un avís per part de testimonis que van assegurar veure com un home agafava a la força una dona per fer-la pujar al seu cotxe mentre l'amenaçava a punta de pistola a la plaça Doctor Saló. Segons els mateixos testimonis, prèviament a l'agressió, l'home circulava contra direcció amb el seu cotxe a tota velocitat pels carrers del centre de Berga.

En rebre l'avís, diverses patrulles de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc per fer la recerca del vehicle, però no va ser fins al cap de dues hores que van localitzar la víctima caminant tota sola pel Passeig de la Indústria. Segons informa la policia, la dona presentava lesions lleus i símptomes d'angoixa després de la retenció dins del vehicle per part de la seva exparella que va trencar l'ordre d'allunyament que tenia imposada per antecedents de violència de gènere.

A l'autor dels fets se'l va trobar pels volts de les set del matí a la via pública, acompanyat d'un altre home, de 32 anys, que també va col·laborar amb els fets. La policia els va detenir a tots dos per un delicte de detenció il·legal, amenaces i trencament de condemna, en el cas de l'exparella de la víctima, i per un delicte d'amenaces i de detenció il·legal en el cas del seu acompanyant. En el registre, la policia no va localitzar l'arma de foc descrita pels testimonis que els van alertar sobre l'incident.

Els detinguts van passar aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.

