Les botigues de Gironella trauran dissabte les gangues al carrer

Gironella celebra aquest dissabte, 27 de juliol, la dotzena edició de les Gangues a la fresca. L’Avinguda Catalunya i la plaça Pi i Margall s’ompliran de comerç, espectacles i música per tancar la campanya de rebaixes d’estiu. Els comerços ampliaran l’horari d’obertura fins a la 1 de la nit, tenint en compte que la jornada de gangues començarà a les 8 del vespre i més enllà dels descomptes, Star Fans farà actuacions amb una rua itinerant per l’eix comercial, també hi haurà balls en línia i balls llatins i activitats dirigides. Hi haurà concerts de Kamelay, Dj Coli, Dj Yusep i Gi&To duet repartits en diversos punts.

A més, l’Associació de Comerciants sortejarà un val de 300 euros per gastar en una hora el dia de les gangues. També se sortejran dos lots de productes de les botigues de Gironella. El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Macià, ha convidat a tothom a participar en la festa de les gangues.