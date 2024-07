Puig-reig aprova un pressupost de 6,3 milions, un 35% més que el de l’any passat

El darrer ple abans de l’estiu a l’Ajuntament de Puig-reig ha servit per aprovar el pressupost del 2024, que és de 6,3 milions d’euros, una xifra superior al pressupost del 2023, que va ser de 4,6 milions (un 35% més). La proposta de l’equip de govern (Junts) va ser aprovada a la sessió plenària de dijous al vespre per majoria, amb el vot de qualitat de l’alcaldessa per l’absència d’un dels regidors i amb els vots en contra de l’oposició (ERC). L’alcaldessa, Eva Serra, va detallar que es tracta d’un pressupost «realista», amb «una quantitat important d’inversions finançades en gran part per subvencions, però també amb fons propis i mantenint un equilibri en els comptes que presenten capacitat de finançament».

El capítol d’inversions se situa a 1,6 milions d’euros i entre les inversions més destacades es contemplen les obres del vestíbul del teatre de l’Ametlla de Merola (254.204 euros), les obres del col·lector de la Costa Garbera (355.402 euros) i, entre altres, la instal·lació de plaques fotovoltaiques al polígon de Cal Vidal (251.059 euros). El pressupost també inclou inversions menors per projectes que es realitzaran aviat com la pavimentació de la zona del cementiri, la renovació de la caldera de biomassa de l’escola Alfred Mata, la millora de camins, l’arranjament de la plaça Mare de Déu de Queralt o la millora de les rotondes. Eva Serra va recordar que el pressupost «és un element viu», ja que per exemple, «s’hi sumarà la inversió del projecte de renovació dels vestuaris del pavelló», que es va aprovar al ple de dijous.

La portaveu de l’oposició, Elisabet Teixidor, va apuntar que la majoria dels projectes que s’inclouen a les inversions del pressupost són actuacions «ajornades de l’any passat» i, algunes, «heretades del darrer mandat», però en va fer una valoració positiva perquè «són projectes que han de millorar el municipi». Tot i això, ERC qualifica el pressupost de «conservador, amb poca iniciativa del nou equip de govern». A més, va afegir, «la majoria d’actuacions estan lligades a subvencions, esperem que es puguin complir si no s’obté el 100% de les ajudes». Va justificar el vot en contra «pel retard en la presentació del pressupost i per la falta de projectes ambiciosos».

L’alcaldessa, Eva Serra, va respondre que s’ha apostat per «tocar de peus a terra i executar les inversions sense deixar-ne de pendents com passava amb el govern d’ERC». Actuacions «necessàries per a la millora del municipi», va dir. Per altra banda, va comentar que s’estan treballant i redactant nous projectes per al 2025, «que són més ambiciosos i que encara no estan tancats».