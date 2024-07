Els Elois remullen Berga en l’acte central d’una festa en evolució constant

Berga ha viscut aquest diumenge l’acte central de la festa dels Elois amb una passada amb menys cavalls i rucs que l’any passat i amb un llançament d’aigua moderat, per les recomanacions tant pel benestar animal com per la sequera. La tradicional passada ha començat a les 9 del matí des de la plaça de la Font del Ros al so de la música de la Cobla Ciutat de Berga, amb el tabaler, el banderer, els administradors i tota la comitiva d’animals amb els seus genets i portadors, acompanyats de desenes de persones que es van sumar al seguici disposats a mullar-se. L’aigua rajava des de balcons, finestres i racons dels carrers per on passava el recorregut. Els participants han quedat ben molls, però s’agraïa perquè era un matí de sol i calor.

Un cop a la plaça de Sant Pere, els 10 cavalls i les 4 mules participants no han pujat fins a la part alta del barri vell, a Santa Magdalena, per evitar carrers amb pendent i de paviment lliscant, tal com comentava el seu responsable, Joan Pujol, de Pujol Cavalls de Manresa: «L’any passat ja es va escurçar el recorregut per als cavalls i va funcionar molt bé, per això aquest any ho hem mantingut, per evitar riscos innecessaris, com ara patinades». Implementar noves mesures de seguretat «és positiu», assegurava Joan Pujol, al costat de cavalls que anaven molls, però que no era cap problema: «Els cavalls estan acostumats a l’aigua perquè estan al camp i plou o perquè se’ls dutxa. Al foc, per exemple, no hi estan acostumats, però a l’aigua sí». En aquest cas el què s’ha de tenir en compte és que han d’anar desferrats, explicava: «Si no hi ha aigua, els cavalls porten ferradures de goma perquè així hi ha una adherència total, però la combinació d’aigua i goma no és vàlida».

En la mateixa línia es pronunciava el veterinari Josep Subirana: «Cada any es van corregint coses, per exemple hem detectat que les sitges els freguen massa i, per tant, l’any que ve caldrà posar-los vaselina». Valorava positivament el recorregut i la novetat d’enguany, que era la procedència dels rucs: «Hem tingut rucs de proximitat perquè ja no han vingut de Fraga, sinó de la Garrotxa. Són rucs més dòcils i fàcils de dominar». N’hi van participar una vintena. A més, com l’any passat, dissabte es va fer un taller de caràcter didàctic i demostratiu sobre el maneig dels rucs i de com saber quan pot estar estressat: «En l’edició passada vam fer proves de cortisol, que és un dels paràmetres fisiològics per controlar l’estrès i vam determinar que presentaven cert estrès amb el transport i també el primer cop que surten, però de seguida es relaxem. Com que no és un estrès crònic, no és un problema».

La regidora de Festes de Berga, Ermínia Altarriba, també feia un balanç positiu de la festa, tant de la passada d’aquest diumenge com dels actes de dissabte: «Ha anat molt bé, amb bona participació i amb consciència que hem de fer que tothom se senti còmode als Elois, garantint la protecció i el benestar dels animals». En aquest sentit, recordava que s’obrirà un procés de participació amb la Junta Conservadora dels Elois, l’Agrupació Teatral la Farsa, altres entitats actives i particulars que vulguin dir-hi la seva «per si cal fer noves aportacions a la festa de cara a l’any que ve». Segons Ermínia Altarriba, «és positiu que la festa evolucioni i que es trobi un bon encaix entre mantenir la tradició i adaptar-se als temps actuals».

La remullada ha donat pas a l’ofici solemne a l’església de Sant Francesc i també a l’escenificació de la boda típica de l’alt Berguedà a càrrec de L'Agrupació Teatral La Farsa. Després, la plaça de Sant Joan s'ha omplert per seguir de prop la dansa del ballet de Déu. Com a final de festa, els nuvis, els acompanyants i l'alcalde i regidors s'han afegit al ball. La celebració ha acabat a l’Ajuntament de Berga amb el lliurament de les ferradures als col·laboradors de la festa per part del consistori i la Junta Conservadora dels Elois.