Una embarassada de Berga, la primera catalana que es medicarà per la fibrosi quística del nadó

La berguedana Tània Cubinsà està embarassada de 32 setmanes d’un nadó amb fibrosi quística. Per evitar l’obstrucció intestinal de la criatura, una comissió de la Generalitat ha aprovat poder subministrar un medicament específic a la mare, que és una gestant sana. Segons ha pogut saber Regió7, és el primer cas que es dona a Catalunya i el segon a l’Estat espanyol i això ha fet que el procediment no hagi estat tan ràpid com haguessin volgut Tània Cubinsà i la seva parella, José Daniel Santa.

Els joves, que viuen a Berga, van conèixer el diagnòstic en la setmana 24 d’embaràs, després que a l’Hospital de Berga detectessin una alteració en el fetus i els derivessin a Althaia, a Manresa. I d’aquí, a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on actualment Tània Cubinsà rep visita i controls setmanalment. Quan la ginecòloga de Vall d’Hebron li va exposar la possibilitat de medicar-se, ella ho va tenir clar: «Assumeixo les conseqüències de possibles efectes perjudicials per a la meva salut per poder evitar que hagin d’operar el nen quan neixi».

La fibrosi quística és un trastorn genètic i en aquest cas tant el pare com la mare són portadors del gen. A ells no se’ls ha desenvolupat mai la malaltia, però l’han transmès al fill que esperen, l’Enzo, que ha de néixer pels volts del 18 de setembre. «Hi havia un 25% de possibilitats que el nen desenvolupés la malaltia i ens ha tocat. Es dona un cas cada 50.000», han explicat els futurs pares. Admeten que d’entrada se’ls van trencar els esquemes, però ara, després d’informar-se molt sobre la malaltia, estan tranquils i esperançats: «Hi ha medicaments molt eficaços i estem convençuts que sota un control exhaustiu, l’Enzo podrà fer una vida normal i tenir qualitat de vida».

Què és la fibrosi quística?

La fibrosi quística no té cura, però el tractament permet pal·liar-ne els símptomes i les complicacions. Fa que s’acumuli mucositat espessa als pulmons i als intestins i provoca problemes amb la respiració i la digestió. És una malaltia que altera l’equilibri de sal i aigua al cos i això pot bloquejar els intestins amb un meconi molt espès (matèria que surt en la primera defecació), que el nadó no pot expulsar i requereix una cirurgia d’emergència. Aquest problema es pot solucionar si s’actua precoçment, així com garantir una millor evolució en la salut postnatal. Tània Cubinsà està disposada a provar-ho: «Confiem que funcionarà, igual que va passar amb el cas d’una noia que van tractar a l’hospital 12 de Octubre de Madrid».

Primer cas a Catalunya

Tània Cubinsà, de 22 anys, serà la primera persona sana a Catalunya que es prendrà una medicació específica per la fibrosi quística, fet que no està contemplat dintre dels protocols mèdics establerts, no la pot validar directament un metge o metgessa i fa falta l’aprovació per part d’una comissió. El cas es va debatre dijous passat al Consell Assessor de Medicaments en Situacions Especials (CAMSE) i es va aprovar l’administració del tractament. És el protocol que se segueix en casos complexos. El 2023 es van sol·licitar a CatSalut 858 medicaments de pacients en situacions especials.

És previst que aquesta pròxima setmana, Tània Cubinsà firmi el consentiment i es comenci a medicar sota la supervisió de l’equip mèdic de la planta de fibrosi quística de Vall d’Hebron. Després del part, se seguirà prenent el medicament la mare perquè transmeti la dosi al seu fill per mitjà de la llet materna i al cap d’uns mesos ja es podrà subministrar directament el tractament al nen.