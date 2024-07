L’Ajuntament de Puig-reig activa el pla per portar aigua a Fonollet i Morulls

L’Ajuntament de Puig-reig té sobre la taula un projecte per fer arribar la xarxa municipal d’aigua als nuclis aïllats de Fonollet i Morulls. Es tracta d’una actuació que s’ha anat plantejant al llarg de les últimes dècades per part dels diversos equips de govern municipals, però que no s’ha acabat executant.

L’actual consistori ja té documents tècnics sobre l’execució de l’obra i ha iniciat converses amb l’Ajuntament veí de Casserres per tal de poder portar aigua aquests dos nuclis. Es tracta de zones situades al nord el municipi sense aigua o insuficients a causa d’un cabal molt petit que, en canvi, la necessita per la seva activitat agrícola i ramadera. El projecte té tres dificultats: tècnica, de finançament i de coordinació amb un altre ajuntament.

L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha explicat que «es tracta de dos projectes que volem executar, però que a hores d’ara encara estem estudiant si es pot fer i com es pot fer, entre d’altres coses perquè no depèn tan sols de nosaltres. Depenem d’un altre ajuntament que ens subministri aigua, per tant, ara de moment no ens volem comprometre, però sí que podem dir que ho estem estudiant perquè sigui una realitat; realment aquests veïns ho necessiten.» L’alcaldessa ha remarcat que la portada d’aigua a aquests dos nuclis no respon a la xifra de veïns que se’n puguin beneficiar sinó al fet que «pensem que al final tots els veïns del municipi tenen dret als mateixos serveis, i no pot ser que en ple segle XXI encara hi hagi ni que sigui cases aïllades que no rebin aigua».

El projecte tècnic viable ja és una realitat. L’equip de govern disposa d’un estudi que evidencia la viabilitat de les obres. Pel que fa al finançament, l’Ajuntament vol aprofitar la recent subvenció de 540.000 euros de la Diputació per modernitzar la xarxa d’aigua del municipi per incloure el projecte.

Pel que fa a la coordinació amb l’Ajuntament de Casserres, els dos equips de govern ja han iniciat les converses per poder fer arribar l’aigua d’aquest municipi i, segons ha remarcat la mateixa alcaldessa Eva Serra, d’entrada és optimista: «hem parlat i en principi hi ha molt bona voluntat per part seva i, per tant, la predisposició no podria ser més bona; nosaltres estem molt agraïts per aquesta bona predisposició per bé que és cert que tots els municipis que captem aigua del riu tenim un límit i, per tant, hauríem de poder garantir que aquesta bona predisposició es trasllada en xifres i que aquest consum que necessiten aquestes famílies es pot garantir des de l’Ajuntament de Casserres».

Enclavaments històrics

Fonollet i Morulls són enclavaments històrics de la Catalunya central. L’Enciclopèdia Catalana apunta sobre Fonollet i el seu temple que es tracta de «l’antiga església parroquial, Sant Sadurní, abans Santa Fe, del municipi de Puig-reig; a l’esquerra de la riera de Merola; és un edifici d’origen romànic (s XIII)». Pel que fa a Morulls, la Diputació en diu «la construcció originària estava situada al lloc on actualment hi ha el cobert de ponent. Segons la inscripció d’una llinda (de l’any 1755) es tractava d’una construcció del segle XVIII.