Bagà instal·la cinc contenidors per dipositar oli vegetal usat de cuina

L'Ajuntament de Bagà ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació VIDIA, que es dedica al reciclatge d'oli vegetal usat. Recullen oli de cuina que ja no és apte per al seu consum i el transformen en productes útils, biodièsel i combustible per avions. La sostenibilitat i la protecció del medi ambient és clau i, a més, VIDIA ofereix oportunitats de feina i formació a col·lectius vulnerables, incloent-hi persones amb síndrome de Down. En aquest sentit, col·laboren en la lluita contra la violència de gènere, creuen en la inclusió i el potencial de totes les persones, independentment de les seves capacitats, ja que "tots som aptes per desenvolupar qualsevol tasca laboral", apunten.

A Bagà s'han instal·lat 5 contenidors per dipositar oli vegetal usat de cuina. Estan situats al passeig del Raval, a la zona de l'Institut, a la zona de l'escola Galceran de Pinós, a l'avinguda Reina Elisenda i al carrer Tiraval. També s'ofereix el servei de recollida al negoci, trucant o enviant un WhatsApp al telèfon 669 960 549.

Els objectius de VIDIA