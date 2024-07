La gestió política i la neteja de la ciutat no agrada a Berga

La gestió política de l’Ajuntament de Berga, empatat amb la neteja de la ciutat, són els dos primers problemes per als berguedans segons l’estudi del DIBAròmetre de la Diputació de Barcelona. Tots dos els citen un 15% dels enquestats. Quan al mateix treball es demana com puntuaria aquesta gestió política, el govern treu un 5 pelat.

L’atur ocupa el tercer lloc pel que fa a temes que més preocupen a Berga amb un 13%. El segueix el manteniment de carrers amb un 11% i ja més lluny el tema de la seguretat ciutadana, amb un 6%. La qüestió de la immigració, que en el cas de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada apareixien entre els cinc primers, no surt fins al setè lloc, i en fa esment un 3,5%.

Un 82% de la població està molt o bastant satisfeta de viure a Berga, i tan sols un 17% afirma que no li agrada gens o poc. Els serveis més ben valorats a la capital del Berguedà són l’enllumenat, la recollida d’escombraries i el transport públic, mentre que els més pocs valorats són les oportunitats per trobar eina, els problemes per accedir a un habitatge i l’estat dels carrers, parcs i places.

La situació ha empitjorat

Un 57% pensa que la situació a la ciutat ha empitjorat el darrer any. Un 29% creu que està igual i un 12% que ha millorat. De cara a més endavant un 41% creu que la situació empitjorarà i un 33% que millorarà. Finalment un 7% pensa que continuarà igual.

Pel que fa a la gestió de l’Ajuntament, un 40 % creu que fa bastant per combatre el canvi climàtic, mentre que 34% pensa que és poc transparent davant el 29% que diu que ho és bastant. En participació ciutadana es dona un resultat ajustat. Un 36% creu que n’hi ha força i un 35% que poca.

També és ajustat el resultat per opinar de l’oferta cultural. Un 48% pensa que és insuficient, i un 49,5 que és suficient.

Davant la pregunta de quin equipament faria falta a Berga, un 32,5 % respon que sanitari, un 14,6 opta per un d’esportiu, i un 12% per un de cultural.