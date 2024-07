Borredà habilita un camí per a vianants com a alternativa a la C-26

El pas de la C-26 per Borredà (carretera que uneix Ripoll-Berga-Solsona) separa el nucli del poble d’un petit barri i per anar d’una zona a l’altra s’ha de creuar la carretera i caminar pel voral. Per evitar-ho, l’Ajuntament ha habilitat un pas que permet que els vianants recorrin el traçat sense haver de passar pel voral de la C-26.

A part de fer el camí, que és de terra batuda, també s’ha millorat la zona verda existent i s’ha condicionat l’entorn, d’uns 3.000 metres quadrats. Aviat s’hi col·locaran tres o quatre bancs i, més endavant, s’acordarà amb la Direcció General de Carreteres la col·locació de tres passos de vianants per creuar la carretera. De moment, però, el poble ha guanyat una nova verda que existia, però no era accessible. Les obres han anat a càrrec d’Excavacions Busoms, amb un cost de 10.125 euros, finançats per la Diputació.