Troben banda marró per primer cop en un bosc del Berguedà, una malaltia que afecta diferents espècies de pins

Una investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CFTC) ha descobert al Berguedà per primera vegada la banda marró en un bosc català. Es tracta d'una malaltia provocada per un fong que afecta diferents espècies de pins. Maria Caballol ha explicat que la troballa es va fer durant el seguiment d'una altra malaltia, la de la banda roja, una patologia que també afecta els pins, però que tot i compartir alguns símptomes, es tractava d'una malaltia nova que provoca que les fulles acabin caient, en redueix el creixement i, fins i tot, pot provocar la mort dels arbres. Detectar la banda marró és "clau", segons Caballol, perquè permet activar un seguiment de la malaltia i decidir si cal aplicar algun tractament.

La malaltia de la banda marró afecta diverses espècies de pins, causant danys a les acícules, les fulles. Els símptomes de la malaltia es mostren de manera que el fong causa uns punts de color marró fosc envoltats per un halo groc, que acaben envoltant les fulles formant unes bandes marrons. La infecció acaba matant les acícules i en provoca la caiguda, de manera que afecta la capacitat fotosintètica de l'arbre i, a llarg termini, en redueix el seu creixement.

Detall de l'afectació de la plaga en les fulles de pi / ACN/ Laura Busquets

La investigadora del CTFC i estudiant de doctorat de la Universitat de Lleida, Maria Caballol, ha explicat que la detecció del patogen es va produir durant el seguiment de la malaltia de la banda roja, una altra malaltia que també afecta els pins, quan es va adonar que els símptomes no coincidien plenament. Per confirmar-ho, va aïllar el patogen de les fulles i es va realitzar un estudi molecular que va identificar 'Lecanosicta acicola' com al fong causant dels danys que s'observaven.

Es tracta de la primera vegada que es troba el patogen causant de la banda marró a Catalunya. Caballol ha assenyalat que no tenen constància de l'origen de l'arribada d'aquest patogen invasor als boscos del Berguedà. "Tampoc sabem quan temps fa que és aquí ni si es troba en altres boscos de Catalunya". "Però la troballa és clau perquè permet iniciar-ne un seguiment, estudiar-ne el comportament i veure quines condicions afavoreixen el fong i, en un futur, poder recomanar mesures de gestió per mitigar el seu impacte", ha afegit Maria Caballol.

El canvi climàtic desplaça aqyest fong a zones que abans eren més fredes

La investigadora ha explicat que la seva aparició podria estar relacionada amb el canvi climàtic, perquè la malaltia es veu afavorida per unes condicions de clima càlid i altes temperatures i humitat. Per això pensa que aquest fong podria trobar-se també "en zones que abans eren més fredes". Amb tot, Caballol ha assegurat que la sequera "no és un efecte que predisposi els arbres a patir la malaltia, és a dir, la malaltia és afavorida per les condicions climàtiques, però no pel fet que l'arbre estigués estressat", ha esclarit.

La investigadora amb un dels exemplars afectats / ACN/Laura Busquets

En altres regions de l'Estat espanyol o d'Europa on la banda marró és present, sovint també s'hi troba la malaltia de la banda roja. "Acostumen a trobar-se juntes en el mateix bosc", ha assenyalat la investigadora. "Són pocs els països d'Europa que encara no la tenen. Tot i això, es troba en zones localitzades i per això és important fer-ne seguiment, per veure que no es propagui". La propagació de la malaltia es dona mitjançant espores que pot transportar la pluja o el vent, però també a través de plantes infectades que viatgen entre països.

El responsable de sanitat forestal d'Acció Climàtica, Jorge Heras, ha destacat que quan es tracta de plagues, "és molt important detectar-les el més aviat possible". "El primer és intentar que no arribin, prospectar i intentar erradicar-les". En el cas de la banda marró, però, l'expert ha assenyalat que segurament "ens haurem d'acostumar a conviure amb aquest nou patogen". Heras ha explicat que cada vegada arriben més plagues als boscos catalans, de fet n'estan esperant una que afecta als pins pinyers que actualment és present als boscos de França. Per això, ha dit Heras, "és imprescindible fer prospeccions cada cop més intensives", de manera sistemàtica i específica.

La detecció del patogen ha estat possible en el marc del projecte ROFU (Healthier forests for a sustainable future), amb un ajut per finançar projectes de recerca per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.