Excavacions al castell de Guardiola de Berguedà permeten trobar ceràmiques i objectes medievals

Les restes arqueològiques del Castell de Guardiola de Berguedà, situat a sobre el túnel del Collet, van sortint a la llum en les excavacions que es fan cada estiu. Aquesta segona quinzena de juliol, 24 nois i noies de 14 a 17 d’anys, procedents de diferents punts de Catalunya, han participat en el catorzè camp de treball impulsat per l’associació Torre de Guaita. Els treballs d’aquesta campanya s’han centrat en quatre sectors del jaciment, dos a la zona sobirana i dos a la jussana, on ja s’havia començat a excavar anys anteriors. Algunes de les peces que s’han trobat en aquesta actuació, i que es procediran a investigar, són diferents tipus de ceràmiques, com ara blaves i en verd-manganès. També han aparegut objectes de ferro, vidres, entre d’altres de medievals.

«És un jaciment amb gran potencial per la seva magnitud, amb material arqueològic molt interessant», assegura l’arqueòloga que ha dirigit les excavacions, Antònia Díaz-Carvajal. D’una banda, trobem el recinte senyorial del castell i, de l’altra, un poblat on vivia la gent: «És un espai impressionant», remarca Díaz-Carvajal, que fa una valoració molt positiva dels resultats. Tal com detalla l’arqueòloga, la campanya d’enguany s’ha centrat en gran part a buidar enderroc i vegetal.

Pel que fa a la muralla sud, la zona que es troba just a sota de la Torre de l’Homenatge, s’hi va actuar fa uns anys amb una cala de comprovació i en aquesta jornada s’ha començat a baixar en extensió d’enderroc en un espai concret: «Hem arribat a un possible nivell de circulació, però l’hem deixat per determinar de cara a la campanya vinent», detalla Antònia Díaz-Carvajal.

En paral·lel, a tocar de la muralla de ponent, dins el recinte sobirà, s’ha treballat en una zona on s’havia començat a intervenir anteriorment. Els responsables de la intervenció comenten que han obert un altre àmbit i n’han delimitat els murs perimetrals. Segons l’arqueòloga, «interessa més delimitar, que no pas baixar, per no tenir la sensació de deixar espais inacabats».

En el recinte del poblat medieval, s’ha apostat per seguir excavant en una zona de tallers o d’elaboració. En una actuació anterior van trobar-hi un forn, un element que ha permès identificar la funcionalitat de l’espai. En aquest punt, s’ha delimitat una entrada i han pogut observar l’existència d’un marge que vorejaria el camí primitiu d’accés al castell, el qual va ser descobert ara fa un any.

A la part de llevant, s’ha obert un quart àmbit «complicat per la voluminositat de les pedres», on s’han marcat els límits d’aquesta estança. L’arqueòloga del jaciment remarca que les excavacions s’han desenvolupat «sota criteri científic i arqueològic, amb rigor, seguint la metodologia emprada en aquests casos».

Experiència gratificant

Els nois i noies participants es mostren contents i amb ganes de repetir l’experiència. «M’ho he passat molt bé, fa molta il·lusió el moment en què et trobes algun objecte», explicava el Nil. En aquesta línia, la Karen afegia que «l’arqueòloga ens ha anat explicant les peces que hem anat trobant». «És molt bonic pensar en tota la història que s’amaga aquí sota terra», comentava la Ruth.

Gerard Ferrer, president de Torre de Guaita, diu que «cada any es va avançant molt, però encara hi ha molta feina per fer». Destaca que, a mesura que els treballs avancen, queda palès que el turó on s’assenta el castell estava «aprofitat al màxim». Des de l’associació expliquen que també han participat en la campanya un grup de voluntaris, així com diferents historiadors.

La campanya d’aquest juliol forma part dels camps de treball que ofereix el Departament de Joventut. A més, els participants van poder gaudir d’altres activitats, com per exemple una visita al monestir de Sant Llorenç.