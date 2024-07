La música protagonitza les nits de la Festa Major d’Olvan, que arrenca aquest dijous

Olvan inicia aquest dijous, els actes de la seva Festa Major, que s’allargaran fins al dimecres 7 d’agost. Els actes que es preveuen més concorreguts són els nocturns, especialment les nits d’aquest divendres i dissabte. Demà, a partir de les 11 de la ni, actuarà el grup de versions Rocktàmbuls, DJ Otcat i DJ Capde. I dissabte, pujarà a l’escenari Roba Estesa, que fa parada a Olvan dins de la gira de presentació del disc De lo bo, lo millor. Tancaran la nit el grup de versions berguedà Thug Life i el DJ Ernest Codina, presentador del Matina Codina de Rac105.

Diumenge i dilluns es mantenen les nits de ball amb Jordi Bruch Duet i Cafè Trio, respectivament. La nit dels dimarts, hi haurà actuació d’havaneres amb el grup Port Bo. I dimecres, el sopar de carmanyola tancarà la Festa Major 2024.

La programació diürna també està plena d’actes i amb algunes novetats. Es mantenen activitats per a tots els públics, com ara observació comentada de les estrelles, zumba, concurs de botifarra, gimcana Marrana, trobada de balls en línia, partits de futbol o el ja consolidat vermut musical de diumenge, enguany amenitzat per la Laura Luceño. I s’introduirà una exhibició de cotxes 4,x4 i un taller de Bàsquet Beat, per aprendre a crear ritmes botant pilotes.

Els infants també trobaran el seu espai a la Festa Major d’Olvan, amb una gimcana centrada en la pagesia com a temàtica, amb els tradicionals jocs de cucanya, amb l’espectacle d’animació infantil Discobaby o amb el partit de futbol, entre altres propostes.

L’equip de govern d’Olvan ha fet un agraïment a les persones voluntàries que fan possible la festa i ha animat a tothom a participar-hi.