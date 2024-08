Creix el nombre d’infants amb diversitat funcional que fan activitats de lleure inclusiu aquest estiu al Berguedà

Facilitar l’accés a l'oci als nens i nenes amb diversitat funcional del Berguedà és l'objectiu del programa d’activitats de lleure inclusiu que es fan aquest estiu a sis municipis de la comarca. Compta amb la participació de 30 infants de 4 a 10 anys, una xifra superior a la del 2023, que va ser de 28. També creix el nombre d’entitats que hi participen, passant de 12 a 15.

Cada infant té monitoratge durant quinze dies per participar en activitats esportives, com ara natació, anar amb bici, gimnàstica, orientació o trail, i en activitats de caràcter socioeducatiu, com ara treballs manuals, tallers de teatre i jocs.

Aquest servei de monitoratge de suport a infants i joves amb diversitat funcional l'ofereix el Consell Comarcal del Berguedà. El projecte es treballa juntament amb serveis socials, amb equips d’atenció primària, centres educatius, serveis especialitzats en diversitat funcional i entitats de lleure i esportives de la comarca.

Un projecte que va començar el 2010

Aquesta proposta es va començar el 2010 amb la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i potenciar-ne l’autonomia, de manera que tothom pugui participar en els espais esportius i de lleure als municipis de la comarca.

La inclusió en el lleure i l’esport forma part d’una de les necessitats vitals dels infants i dels joves, perquè puguin sentir-se partícips d’un grup, aprendre a relacionar-se, sentir-se acollits i acceptats, aprendre a conviure, a aprendre, a fer coses per ells mateixos, a ser autònoms i a comunicar-se. El programa pretén aconseguir que la pràctica d’activitat física o de lleure es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent l’esport i el lleure inclusiu. El projecte compta amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.