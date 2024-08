Neix a Berga un espai de formació d’oficis per fer front a la demanda

La dificultat de trobar persones qualificades en oficis que tenen demanda ha motivat un grup de berguedans a crear una associació sense ànim de lucre i apostar pel projecte Oficis Berguedà. Es tracta d’un nou espai de formació a Berga que neix per dotar de coneixements a joves i adults, a partir de 16 anys, en l’àmbit dels oficis clàssics. En concret, s’impartirà formació de perruqueria i estètica, costura i confecció, construcció, fusteria i instal·lacions. Serà a partir del 9 de setembre.

Montse Seuba, una de les impulsores de la iniciativa, ha explicat a Regió7, que «hi ha oficis que no es poden deixar perdre» i per la seva vinculació al món empresarial i de la inserció laboral, constata que «són professionals que van molt buscats» i, alhora, «hi ha joves amb actitud per fer aquests oficis que no troben on poder-se formar, per exemple persones no tenen l’ESO ho tenen més complicat». En aquest sentit, per formar-se a la nova escola privada no és imprescindible tenir el graduat en ESO: «Seran cursos oberts a tothom amb ganes d’aprendre un ofici, com també joves de col·lectius vulnerables que no han trobat orientació i que podrien ser molt vàlids per realitzar algun d’aquests oficis».

En funció de l’acceptació i la demanda es decidirà si s’acaben fent totes les formacions de cara el curs que ve, però Montse Seuba ha volgut deixar clar que «encara que tinguem grups amb poques persones, si hi ha interès, mirarem de donar-hi resposta, ja que «a diferència d’altres centres de formació reglada i subvencionada, el nostre no depèn de subvencions». Es pagarà matrícula i una quota mensual «que serà assequible», ha remarcat Montse Seuba, que també ha dit que estan treballant per tenir homologació oficial. De moment, els alumnes tindran una acreditació d’oficial de segona (fent un curs amb els coneixements necessaris adquirits) o de primera (fent dos cursos).

Les classes, que impartiran persones amb ofici i experiència, es faran de 9 del matí a 1 del migdia a la seu d’Oficis Berguedà, al carrer dels Àngels 5, de Berga. Hi haurà la possibilitat de continuar la formació durant dues hores a la tarda per ampliar els coneixements en administració i idiomes. Paral·lelament, el 7 de setembre és previst iniciar un curs de cuina i dietètica, que tindrà lloc els dissabtes de 9 a 11 del matí, fins al desembre.

Oficis Berguedà també oferirà un espai de coworking de cabina d’estètica i un de despatx per utilitzar-los en hores convingudes. I, d’altra banda, es programaran tallers en anglès i classes extraescolars per a infants i joves.

Per a més informació, es pot trucar al 616 27 29 96 o enviar un mail a oficisbergueda@mailcat.cat.