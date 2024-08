L'Ajuntament de Berga obre la convocatòria per organitzar la festa de Cap d’Any al pavelló d'esports

L’Ajuntament de Berga ha obert el procés per organitzar la revetlla de Cap d'Any, al pavelló municipal d’esports. La festa es va recuperar el 2019 per donar la benvinguda a l'any 2020, però la pandèmia va impedir la celebració de les dues edicions següents (2021 i 2022). Es va reprendre el 2023, però aquest any, per la celebració de benvinguda al 2024, no es va poder fer per falta d’entitats interessades a organitzar l’esdeveniment.

La convocatòria és oberta a entitats, fundacions o associacions sense ànim de lucre amb seu social a Berga. Enguany també s’ha obert la convocatòria a empreses i persones autònomes.

El consistori valorarà aquelles propostes que ofereixin un millor servei amb un públic objectiu més ampli i que programin algun esdeveniment complementari més enllà de la celebració de la festa de Cap d’Any, entre el 23 i el 29 de desembre de 2024. Altres aspectes puntuables seran que la festa sigui apte per a persones a partir de 16 anys, oferir sopar previ a la festa, la tipologia d’oferta musical que inclogui diferents públics, disposar de barra sense alcohol i la dispensació gratuïta d’aigua o a un preu igual o inferior a 50 cèntims, oferir servei de refrigeri o aliments sòlids durant la nit i disposar del servei d’ambulància, entre d’altres.

L’Ajuntament de Berga s’encarregarà de l’habilitació de l’espai, el muntatge de l’escenari, la instal·lació del quadre elèctric pel servei de barres, la col·locació de contenidors per a la recollida de residus i la neteja de l’espai exterior. En cas que s’ofereixi el servei de sopar, el consistori facilitarà les taules i cadires fins a un màxim de 500 persones.

Les sol·licituds es poden presentar mitjançant una instància genèrica a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Berga. El termini està obert fins al 13 de setembre.