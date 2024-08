Mor als 97 anys el dermatòleg Carlos de Martín, germà del reconegut pintor berguedà

Ha mort amb 97 anys el metge dermatòleg Carlos de Martín Gassó (Berga, 1 d'abril del 1927). Formava part de la coneguda nissaga familiar dels de Martín, antics barons de Balsareny. El seu avi, Francesc de Martín, va arribar a ser alcalde de Berga; el seu pare, va ser un metge molt conegut i apreciat; el seu germà, Josep Maria de Martín, va ser un reconegut pintor, dibuixant, escriptor i poeta; i ell, es va dedicar professionalment a la medicina, a Barcelona, però al llarg de la seva vida també va mostrar interès per la pintura.

Carlos de Martín Gassó va morir aquest dijous i se li dirà l’últim adéu en la intimitat, sense cap cerimònia de comiat. Era vidu de Pilar Pradell Homdedeu i no tenien fills.

Com a dermatòleg, ha tingut una llarga i destacada carrera, amb importants aportacions a la recerca i la investigació de diverses patologies, formant part de l'equip del doctor Mercadal Peyrí.

Carlos de Martín, però, es va sentir atret per l'art de jove. Seduït per Gauguin, es va endinsar en la pintura de forma autodidàctica.

Carlos de Martín Gassó / Arxiu particular

Va participar en diverses exposicions col·lectives els anys seixanta i setanta i algunes obres seves van ser guardonades. Pintures de Carlos de Martín es van poder veure a Berga. Per exemple, l'any passat la sala Verdaguer7 va presentar una retrospectiva seva.

Tot i no viure a Berga, Carlos de Martín tenia relació amb la seva ciutat natal. Se'l va poder veure, ja en cadira de rodes, l'octubre del 2022 en l'acte inaugural d'una exposició dedicada al seu germà Josep Maria. La mostra, al convent de Sant Francesc, reivindicava la figura de l'artista (1920-2005) i Carlos de Martín va assistir a l'acte ser com a representant de la família (com es pot veure a la fotografia principal).