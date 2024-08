Les nenes amb el nom de Queralt guanyen les Montserrats

El nom de Queralt es continua posant a les nenes que neixen a Catalunya i supera la patrona, Montserrat, que els últims anys ha caigut en picat. L’any 2023, es va posar de nom Queralt a 54 nenes de les 26.333 que van néixer a Catalunya. I el nom de Montserrat, només a 12.

Actualment, a Catalunya hi ha 2.599 nenes, noies i dones que es diuen Queralt, la majoria de les quals al Berguedà, on segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) se’n comptabilitzaven 110 (l’any 2022). És la comarca on hi ha més incidència, amb un 5,46%, seguida del Moianès, on el 2,73% de dones es diuen Queralt, del Bages (2,6%), del Pallars Sobirà (2%) i d’Osona (1,85%). Tot i ser un nom amb ADN berguedà, s’ha anat estenent arreu del país.

El nom de Queralt està estretament lligat a la Mare de Déu de Queralt, que es troba al santuari que porta el mateix nom i que està situat a la muntanya de Queralt a Berga. És un lloc de pelegrinatge i devoció, fet que ha influït en la popularització del nom en aquesta zona. Tot i això, és un nom que es posa fora del Berguedà i de la Catalunya Central.

El significat del nom Queralt no està clarament definit, però podria estar relacionat amb les paraules del català antic que fan referència a roques o pedres, tenint en compte la ubicació del santuari. Aquest nom femení porta associat una connotació de tradició, espiritualitat i també una connexió amb la natura i la bellesa del paisatge.

De Queralts a Berga i al Berguedà n’hi ha de totes les edats, de més grans i de més joves, i és un nom que la majoria porten amb orgull. És el cas de Queralt Escobet, coordinadora de Creu Roja Berguedà, que reconeix que anys enrere quan pronunciava Queralt fora de Berga i del Berguedà, havia de repetir el seu nom: «Durant un temps no m’agradava perquè fora de la comarca sonava estrany o ho atribuïen al cognom, però em vaig reconciliar amb el meu nom i ara m’agrada moltíssim dir-me Queralt».

La gràfica de l’evolució del nom de Queralt demostra que els últims 25 anys hi ha hagut pics en què el nom ha guanyat terreny i altres que ha anat a la baixa. El 1999 a Catalunya es va posar el nom de Queralt a 46 nenes (9 de les quals a la Catalunya Central). Deu anys després, el 2009, el nombre era molt superior, amb 123 Queralts acabades de néixer (22 a les comarques centrals). Dos anys més tard, el 2011, és quan es va posar més el nom de Queralt de l’últim quart de segle, amb 149 a tot Catalunya (22 a la Catalunya Central). El 2016, l’any del centenari de la Mare de Déu de Queralt, que es va fer una trobada de Queralts al santuari, es van registrar 117 nadons amb aquest nom (19 a les comarques centrals). Des de llavors va anar a la baixa cada any arribant el 2021 a 48 Queralts, i d’aquí, s’ha tornat a remuntar fins a les 54 del 2023 (5 a la Catalunya Central).

Tot i que el nom de Queralt no és dels més populars del rànquing (es troba al lloc 168 de 1.448 noms), les dades constaten que es manté viu. Actualment, els noms més populars en les acabades de néixer a Catalunya són Martina, Júlia, Mia, Emma, Lucía i Ona, segons dades de l’Idescat del 2023. En el cas de la comarca del Berguedà, el rànquing està liderat per Maria i Abril.

Llibre perquè el signin les Queralts

Les Queralts tindran un protagonisme especial per la Gala. Se celebra el 8 de setembre i la setmana prèvia es programen actes al santuari. Una de les capitanes, Queralt Màrquez, ha avançat a Regió7 que enguany s’incorporarà un llibre de visites exclusiu perquè els signin les Queralt o Maria Queralts que ho vulguin. Per poder firmar cal inscriure’s en un formulari que podeu trobar clicant aquí o per mitjà del codi QR adjunt. A totes les que s’apuntin se les convocarà el dissabte 31 d’agost al santuari per signar el llibre i fer-se una foto conjunta al costat de la Mare de Déu.