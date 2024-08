Els bombers rescaten dos escaladors que havien quedat atrapats a Saldes

Els bombers de la Generalitat han rescatat aquesta tarda dos escaladors que havien quedat atrapats en una paret del Pedraforca, a Saldes.

En l'operatiu hi han treballat un helicòpter i una dotació a Saldes, al Berguedà, per intentar rescatar les dues persones que han quedat atrapades mentre feien la Via del Pany, al massís del Pedraforca.

Els dos excursionistes han quedat penjats en un punt en què no podien pujar ni tampoc baixar per continuar amb el camí, i han avisat als bombers perquè els socorreguessin. El cotxe el tenien aparcat al refugi Lluís Estasen, on després de ser rescatats han pogut tornar.