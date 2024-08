Berga inicia l’elaboració del Pla Local de Salut per determinar les accions en salut pública i comunitària

L’Ajuntament de Berga ha iniciat l’elaboració del Pla Local de Salut 2024-2028. Es tracta d’un instrument de planificació sanitària local que, a partir de l’anàlisi dels indicadors de salut i la participació comunitària, proposa objectius estratègics i determina accions concretes per millorar la salut de les persones. El procés de redacció del pla permetrà identificar les necessitats i problemes de salut, així com els actius i recursos existents per prioritzar les mesures per incrementar la salut i el benestar de la ciutadania.

El Pla Local de Salut s’estructura en dos eixos: el Perfil de Salut i el Pla d’Acció. D’una banda, el Perfil de Salut permet identificar els problemes i necessitats, així com els recursos i els actius de salut dels quals disposa el municipi. La base del perfil són els determinants de la salut, és a dir la situació econòmica, les condicions de l'habitatge, l’estructura familiar, la xarxa de relacions socials, l’adaptació de l'entorn urbanístic (rural/urbà), l’accés al món digital (ús de dispositius digitals) i les condicions de mobilitat.

D’altra banda, el Pla d’Acció és una guia de les accions que es portaran a terme durant el període de vigència del Pla Local de Salut, que estaran estructurades en funció de l’estratègia de Salut a Totes les Polítiques i els Objectius de Desenvolupament Sostenible per promoure l’equitat i la reducció de les desigualtats.

Fases i grups focals

Aquest juliol, s'ha creat el grup motor del Pla Local de Salut format per representants de l’Ajuntament de Berga, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i la consultora Amb Salut, encarregada de redactar el pla.

Posteriorment, s’iniciarà la fase de diagnosi en la qual intervindran dos grups focals. El primer grup estarà integrat per tècnics relacionats amb l’àmbit de la salut pública i comunitària, mentre que el segon grup estarà format per representants de la ciutadania. Un cop obtinguts els resultats de la diagnosi es procedirà a redactar el Pla d’Acció per prioritzar les necessitats i definir les línies estratègiques, els objectius i les accions. Aquest pla tindrà continuïtat i es preveu avaluar les actuacions implementades.