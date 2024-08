La rumba catalana, que aspira a ser patrimoni mundial, fa parada a Berga amb un festival musical i gastronòmic

Berga es vestirà de rumba catalana de divendres a diumenge amb el festival Rumba Tour Festival. Els organitzadors han escollit la capital del Berguedà com una de les parades d’aquest festival itinerant, que s’emmarca en els actes de suport perquè la Unesco reconegui aquest gènere musical com a patrimoni de la humanitat.

Sicus Carbonell, membre del grup Sabor de Gràcia i director artístic del festival, ha remarcat que «la rumba catalana és un patrimoni català diferencial, com ho és la Patum o els castells», declarats Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Es caracteritza pel moviment que es fa amb la mà colpejant la caixa de la guitarra rítmicament, combinant harmonia i percussió, i «la va inventar el català Pere Pubill Calaf, més conegut com a Peret», ha recordat Sicus Carbonell.

El festival es farà a la plaça de Viladomat de Berga del 9 a l’11 d’agost, i inclourà actuacions musicals, tallers de rumba catalana, fira d’artesania, d’alimentació i un espai gastronòmic. El tret de sortida serà divendres a 2/4 de 7 de la tarda amb Aaron Carmona, seguit de Rumba FM, Triampa i DJ Pepe Sayago. Dissabte, a les 12, hi haurà una matinal dirigida als infants, amb Landry, i a les 6 de la tarda un taller de rumba de la mà de Sicus Carbonell. Els concerts del vespre seran a càrrec de Rumba Heritage, Rumba FM i Rumberto. El festival es clourà el diumenge amb concerts a partir 2/4 de 7 de la tarda amb Aaron Carmona, Rumba Heritage i Triampa. S’ha dissenyat una programació amb artistes emergents i de petit format «per fer d’aparador per a músics joves que tenen menys recorregut».

La iniciativa està impulsada per Sabors Catalans (SC) Produccions, l’Associació d’Autors i Creadors de Rumba Catalana i la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga. Josep Maria Soldevila, gerent de SC Produccions i director del festival, ha explicat que van apostar pel projecte perquè «vam creure que era una necessitat i una oportunitat portar la rumba catalana arreu de Catalunya, ja que forma part de la nostra cultura i la nostra tradició i estava una mica oblidada». Tot i això, ha reconegut que està tenint bona acceptació: «M’ha sorprès moltíssim el potencial que té aquest gènere musical a peu de carrer». Soldevila ha afegit que el festival ha nascut amb la intenció de créixer i que l’any que ve pugui convertir-se «en un certamen molt més potent amb activitats a tot Catalunya».

La regidora de Programació Cultural de l’Ajuntament de Berga, Ermínia Altarriba, s’ha mostrat satisfeta de poder acollir un festival amb activitat rumbera que donarà vida al Vall i que pot ser un reclam tant per als veïns de la ciutat i de la comarca com per a la gent que estiueja a la zona: «Creiem que donarà molt dinamisme a la ciutat». La regidora també ha agraït la predisposició dels paradistes del mercat setmanal dels dissabtes, «ja que el festival comportarà que les parades s’hagin de desplaçar uns metres».