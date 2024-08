Aperitiu per celebrar els 75 anys del Refugi Lluís Estasen

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) celebrarà el pròxim 8 de setembre els 75 anys de vida del Refugi Lluís Estasen, situat al peu del Pedraforca, al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Al migdia hi haurà un petit aperitiu per a excursionistes i a les 13.30 h es farà un breu acte institucional amb les autoritats.

Punt de pas pràcticament obligat si es vol pujar el Pedraforca o si es realitzen les travesses de Cavalls del Vent, l’Alta Ruta del Cadí o la Tora Blava, el Refugi Lluís Estasen es va inaugurar el 26 de juny de 1949, dos anys després de la mort d’un dels escaladors catalans referents de principis del segle XX, Lluís Estasen (1890-1946).

L'equipament, un bucòlic xalet de muntanya de pedra, es va construir a la Jaça dels Prats, a 1675 metres d'altitud en punt per on també hi passen tres dels senders de petit recorregut homologats per la FEEC: el PR®-C 123, el PR®-C 124 i el PR®-C 127.

L’any 1977 s’hi va fer la primera remodelació i ampliació destacable. I els darrers anys s’hi han realitzat una sèrie de millores per tal d’acomodar-lo a les exigències i necessitats dels usuaris actuals. Actualment, el refugi té una capacitat de 35 places repartides en dues habitacions situades a la primera planta de l’edifici.