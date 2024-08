Gironella obre el termini per sol·licitar parada al mercat de Nadal

L’Ajuntament de Gironella ha obert el termini de sol·licituds (gironella.cat) per participar al Market Gironella Vila de Nadal, que se celebrarà del 29 de novembre al 24 de desembre a la plaça de l’Estació.

La d’enguany serà la quarta edició d’un mercat que s’ha consolidat com un espai on es poden trobar productes artesans, alimentaris i nadalencs. Les parades, que s’ubiquen en casetes de fusta, es complementen amb activitats musicals i lúdiques.

Per fomentar la diversitat comercial, el mercat de Nadal de Gironella fa rotació de parades amb quatre blocs, sent obligatòria l’obertura de la parada cada dia del bloc. El primer serà del 29 de novembre a l’1 de desembre. El segon bloc, del 6 al 8 de desembre. El tercer, del 13 al 15 de desembre. I l’últim bloc serà del 20 al 24 de desembre. Pel que fa als horaris, el market obrirà de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre els dies 29 de novembre, 13 i 20 de desembre, i d’11 del matí a 8 del vespre la resta de dies. Els dies en què el mercat obre matí i tarda no serà obligat tenir la parada oberta de 2 a 2/4 de 5.

Jordi Macià, regidor de Promoció Econòmica de Gironella, ha explicat que enguany hi haurà novetats en la distribució i les casetes del mercat per poder ampliar l’espai d’exposició de les parades. Ha destacat que ja està del tot consolidat: «Cada edició passen pel mercat més de 70 marques diferents, que se sumen al comerç local i ofereixen una gran oferta comercial a la campanya de Nadal»