Pedret, un dels espais naturals on els Agents Rurals augmenten la vigilància per l'elevada afluència de persones

Els Agents Rurals intensifiquen a l'agost la vigilància als espais naturals amb elevada afluència de persones per preservar-ne la fauna i la flora i garantir el compliment de la normativa. És el cas de Pedret. A la zona del pont de Pedret el bany està permès i això fa que sigui un lloc molt freqüentat per berguedans i estiuejants.

Banyistes a Pedret / Anna Costa

Aquest dimecres, Agents Rurals han fet controls i accions informatives als banyistes, recordant-los que està prohibit fer foc, que no es pot circular amb vehicles motoritzats, que hi ha una regulació de l'accés i, per tant, cal estacionar als llocs habilitats, que no es pot fer acampada, que cal portar els gossos lligats i que no es poden llençar deixalles. Jaume Bosch, cap de l'àrea regional a la Catalunya Central del cos d'Agents Rurals, ha remarcat que la seva tasca consisteix "a fer complir la normativa i fer que el gaudi de la ciutadania no tingui un impacte negatiu pel medi natural".

Els Agents Rurals distribueixen els efectius per les zones identificades com d'alta freqüentació de visitants per fer prevenció d'incendis forestals i facilitar l'accés als espais d'una manera controlada i segura per a les persones. El dispositiu compta amb mitjans aeris de suport com ara un helicòpter i drons que permeten als Agents Rurals optimitzar recursos. Per exemple, fent volar el dron des del pont de Pedret cap al nord controlaven tot el tram fins a la presa de la Baells. "Ens permet detectar possibles incompliments en punts de més difícil accés", ha assenyalat Jaume Bosch.

Control amb dron / Anna Costa

Complir la normativa que regula els usos dels espais naturals i dels espais naturals protegits és clau. Els Agents Rurals recomanen a la ciutadania informar-se'n per evitar sancions. "A vegades, detectem que hi ha gent que desconeix les prohibicions i si hem d'acabar sancionant no tothom acaba de ser prou comprensiu". Tot i això, en general, hi ha comprensió quan els Agents Rurals fan accions explicatives. Susana Jiménez, lligava el gos després de saber que no podia córrer per Pedret deslligat: "Ho desconeixia, i per això el portava deslligat. Els Agents Rurals m'han dit que és un espai protegit i que s'ha de complir la normativa, per tant, he lligat la gossa".

Les multes dels Agents Rurals a Catalunya entre l'1 de juny i el 31 de juliol han estat de 827, són 160 més que el mateix període de l'any passat (es van posar 667 sancions). Han interposat aquestes 827 denúncies després de fer 8.712 actuacions (1.842 més que el 2023).

L'increment de vigilància i de sancions va relacionat amb el fet que els últims anys ha crescut l'ús social del medi natural: "Hi ha més facilitat de conèixer espais naturals atractius i d'accedir-hi i hi ha més gent", ha apuntat Jaume Bosch. També ha dit que els preocupa "els incompliments d'accés motoritzat al medi natural" i nombroses sancions són per aquesta qüestió. Ha afegit que "això obliga les administracions a posar restriccions. A Pedret, l'accés és restringit per vehicles per l'impacte negatiu que provoquen al medi natural".

Cadenat que restringeix l'accés cap a Pedret / Anna Costa

El cos fa una crida a gaudir dels espais naturals de forma responsable i produint el mínim impacte possible sobre el medi natural. També demanen als ciutadans que observin qualsevol conducta irresponsable que truquin al 93 561 70 00 o 112.