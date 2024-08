Bagà i Saldes detecten incidències d'Internet i telefonia fixa de Movistar

Poblacions de l’alt Berguedà com Bagà i Saldes han detectat problemes amb la fibra òptica de Movistar. Segons ha explicat a Regió7 l’alcalde de Bagà, Lluís Casas, «una quinzena de particulars han fet arribar a l’Ajuntament que tenen problemes amb Movistar i que la companyia no els ho resol». La problemàtica a Bagà ja fa vuit dies que s’arrossega i se centra en les connexions a Internet: «Fallen les connexions per alguna incidència que Movistar no ha concretat», ha assenyalat l’alcalde. Ha comentat que després d’insistir, des del consistori han pogut contactar amb el servei tècnic, però que no els han donat explicacions: «Només ens diuen que les persones afectades enviïn una queixa a través del seu portal, fent -ho constar a avaries».

L’Ajuntament de Bagà ha volgut canalitzar el problema que tenen alguns usuaris del poble igual que ha fet el consistori de Saldes, que és una altra població on també tenen problemes abonats de Movistar, en aquest cas amb la telefonia fixa. L’alcaldessa accidental de Saldes, Mercè Oliver, ha comentat que li consten quatre casos de famílies que viuen en cases disseminades del municipi (al sector entre Saldes-Maçaners-Bagà) i que fa alguns dies que o bé no tenen línia de telèfon o bé les trucades fallen. La no resposta de Movistar, va portar els afectats a demanar ajuda a l’Ajuntament de Saldes i, de fet, Mercè Oliver admetia aquest matí que també li era molt complicat poder parlar amb algun responsable tècnic de la companyia telefònica: «De moment no me n’he sortit, però insistiré perquè resolguin el problema al més aviat possible».

Per a Mercè Oliver, «tenir línia de telefonia fixa és una necessitat per a la gent afectada, ja que en alguns casos són gent gran, que viu sola i que fa servir el telèfon fix per a qualsevol emergència». A més, segons ha afegit, «si paguen per un servei, se’ls ha de donar resposta».