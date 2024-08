Enderrocs que donen aire al barri vell de Berga

El barri vell de Berga va guanyant espais gràcies a enderrocs que permeten endreçar urbanísticament diferents sectors. Tal com informava Regió7 aquesta setmana, han començat les obres per tirar a terra un edifici que permetrà eixamplar i millorar la connexió entre el carrer Major i la plaça del Forn. És previst que s’enllesteixin a finals d’octubre.

L'edifici vist des de la plaça del Forn (l'estret) / Anna Costa

L’actuació, a petita escala, s’emmiralla amb la que es va fer al carrer Harmonia, amb l’objectiu de «donar aire a espais foscos i estrets», ha comentat el regidor d’Urbanisme de Berga, Aleix Serra. En aquest cas es van enderrocar set edificis de propietat municipal i es va reurbanitzar completament l’espai des del carrer Buxadé fins a la travessera d’Harmonia. L’obra va servir per transformar una zona del barri vell que les últimes dècades havia patit un progressiu procés d’abandonament. Va ser una aposta ferma de l’equip de govern (CUP i ERC) per dignificar un dels punts que estava més degradat del barri. Els treballs van permetre ampliar la zona d’ús públic amb una superfície de 440 metres quadrats, respecte als 160 que tenia abans el carrer. A part de disposar d'un nou espai de relació social amb zones verdes, guanyar obertura enmig dels carrers estrets del barri vell i llum del sol que no tenien molts pisos del carrer Buxadé va ser una millora important que un any després valoren positivament els veïns.

Va ser la gran obra del mandat 2019-2023, amb un pressupost d’uns 595.000 euros. «Es tracta d’un projecte molt transformador», ha remarcat Aleix Serra. Un canvi de fesomia notori en un sector amb poc trànsit de vianants. El fet que no hi hagi ni comerços ni establiments de restauració fa que diàriament hi hagi poc moviment més enllà dels veïns de la zona.

Aquesta serà la gran diferència amb l’obra que està en marxa al carrer Major. L’enderroc de l’antic edifici de Finques Ciutat no passarà desapercebut. És al rovell de l’ou del centre històric, al carrer Major (o carrer ciutat), un eix comercial per on transiten molts berguedans i visitants que veuran progressivament el canvi d’imatge.

S'endarreix la col·locació de la bastida

Tot i que la previsió era col·locar la bastida aquesta setmana, finalment no es farà fins a finals d’aquest mes. «L’empresa va tenir un contratemps amb un proveïdor i s’ha hagut d’ajornar la instal·lació de la bastida», ha dit el regidor Aleix Serra. S’endarreriran una mica els treballs, que culminaran amb l’enderroc de l’edifici de planta baixa, tres plantes i sota coberta. És un espai d’uns 40 metres quadrats que permetrà l’eixamplament d’un tram de carrer que actualment és molt estret i, per tant, es millorarà la connexió i la visibilitat entre el carrer Major i la plaça del Forn. El cost de l’obra és de 89.000 euros.

L’enderroc d’aquest immoble està previst al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent, aprovat el març del 2005. L’expropiació de l’edifici, de titularitat privada, juntament amb la indemnització dels llogaters, es va completar l’any 2013 i va implicar una despesa de prop de 300.000 euros per part de l’Ajuntament de Berga. En aquest sentit, el regidor Aleix Serra ha comentat que «l’enderroc també donarà sentit a la despesa de l’expropiació d’un edifici on ja no es podia fer res i s’anava degradant».

Tot i que al barri vell de Berga hi ha molta més feina per fer, són passos per donar-li un revulsiu. Accions que s’espera que puguin afavorir la inversió en alguns edificis de propietat privada que es troben en mal estat. «Cal evitar la degradació dels habitatges, en molts dels quals caldrien actuacions que servirien per revitalitzar el barri vell». És una crida que no s’ha cansat de repetir la presidenta de l’Associació de Veïns del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs.

Altres demolicions

Els enderrocs dels edificis del carrer Harmonia i del carrer Major formen part de projectes urbanístics per guanyar espais públics, «on mai més es tornarà a edificar», ha assenyalat Aleix Serra. Ho ha diferenciat de les cases que els últims anys s’han tirat a terra per motius de seguretat, també al barri vell. En aquest cas, són edificis privats en estat ruïnós on l’Ajuntament es veu obligat a actuar. El darrer vas ser al carrer Verdaguer, l’octubre passat, on va ser necessària una execució subsidiària de les obres d’enderroc per l’incompliment de la propietat pel que fa a la seva conservació i per l’estat de deteriorament de l’immoble. Anys abans s’havien fet enderrocs al carrer del Carme i al carrer de l’Om.