«He vingut una mica a cegues i els paratges de la riera m’han sorprès molt»

«Ha estat tot un encert venir», assegura Carlota Pino, una veïna de Ripollet que visita per primera vegada la riera de Merlès amb la seva família. «No ens esperàvem que hi hagués tanta gent, ni tampoc tanta vigilància, però l’entorn és molt bonic i et permet refrescar una mica».

En el seu cas, van tenir la idea de venir a partir d’una publicació que van veure a través de les xarxes socials sobre la riera de Merlès. «He vingut una mica a cegues, guiada per la família que va insistir a venir a conèixer aquest indret tan popular pels seus paisatges i la veritat és que ens ha sorprès molt positivament», explica.

Pino destaca que normalment acostumen a anar a passar els caps de setmana d’estiu a la platja per fer una mica més soportable la calor, «però la meva família va tenir la idea de provar d’anar a una riera per canviar d’aires». L’experiència ha estat positiva i es plantegen repetir de cara l’any que ve, però potser algun dia que no hi hagi tanta afluència de gent.

«Ens ha sorpès la quantitat de gent que ha tingut la mateixa idea que nosaltres, no ens esperàvem que l’espai fos tan conegut ni que estigués tant controlat per vigilants», reconeix. Sobre les restriccions, considera que són necessàries per «mantenir net l’entorn i evitar que un espai agradable es degradi per la brutícia».

