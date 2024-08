Mercè Sallés: «Necessitem que el polígon industrial d’Olvan sigui una realitat»

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball constata que el nombre d’empreses al Berguedà va augmentar un 0,7% a finals de juny, amb 1.233 empreses. Quina valoració en fa?

És una evolució similar a la del conjunt de Catalunya (0,9%) i també observem que al Berguedà hi ha hagut canvis mínims. En concret, la xifra d’empreses del sector dels serveis ha anat lleugerament a l’alça (+1,5%) i ha minvat la construcció en un 2,5% (tres empreses menys) i l’agricultura un 1,4% (una empresa menys). Pel que fa a la xifra d’empreses del sector industrial s’ha mantingut estable al llarg dels darrers quatre anys. Una altra dada rellevant és que les empreses augmenten el nombre de treballadors.

Les xifres d’ocupació són bones?

L’ocupació al Berguedà registra xifres històriques. Amb dades fins al 30 de juny, la xifra de llocs de treball és la segona més elevada des del març de 2009 (només per darrere del juny 2022), amb 11.790 llocs de treball. El nombre de persones afiliades a la seguretat social és el més alt des del 2012, amb 16.625. Aquesta dada és un 7% superior a la que teníem abans de la pandèmia (juny del 2019), quan n’hi havia 15.539. Estem parlant de 1.086 afiliats més, una dada molt bona.

En l'àmbit de l'atur, les dades també són optimistes?

Sí, a la comarca ara mateix són excel·lents. Es registra el valor més baix de persones a l’atur des del febrer del 2008, amb 1.609 persones al juny, quan l’atur al juny se situava al 8,8%.

Comentava que el sector industrial s’ha anat mantenint estable. El polígon comarcal d’Olvan ha de ser un revulsiu per al Berguedà?

Sí, necessitem que aquest polígon sigui una realitat. Ara, sembla que la part política si hi ha posat amb ganes i s’està fent feina perquè aquest equipament enquistat de fa uns anys sigui una realitat. De fet, ja s’han venut algunes parcel·les i hi ha empreses que volen començar-hi a construir aviat. Esperem disposar a curt termini d'un polígon a Olvan que permeti que s’hi puguin traslladar empreses d’aquí que volen créixer i també captar-ne de noves. L’equip de la Cambra de Comerç al Berguedà treballarem al costat dels empresaris i de l’equip tècnic del polígon comarcal d’Olvan, que identifiquem com un emplaçament clau per al bon desenvolupament econòmic de la comarca. És molt necessari i molt important perquè hi ha una gran demanda de sòl industrial al Berguedà, amb empreses importants que es volen instal·lar al territori.

La indústria és o ha de ser el motor de la comarca?

Des del Berguedà s’està apostant molt fort per la indústria, un motor econòmic important a tenir en compte, sense oblidar-nos d’altres sectors com el turisme, que està bastant consolidat. Però sí que cal potenciar la indústria, un sector que a la comarca s’ha mantingut estable des de l’impacte de la covid. Comptem amb 151 empreses del sector industrial que generen 2.270 llocs de treball. Si comparem l’estructura de llocs de treball a la comarca el segon trimestre d’enguany amb el darrer juny prepandèmic (2019) veiem que la indústria ha creat 127 llocs de treball, un 6% més. I si es compara amb el desembre del 2020, s’han creat 210 llocs de treball.

El talent es queda a la comarca o molts joves marxen a estudiar a fora i ja no tornen?

Tot i que des de la Cambra és difícil aportar dades, tenim clar que calen accions al territori per evitar que la fuga de talent. Perquè les empreses miren cap al Berguedà, perquè els joves apostin per treballar al Berguedà calen bones infraestructures en tots els àmbits. Per exemple si tenim un nou polígon industrial ben dotat i unes bones comunicacions serem una comarca més atractiva i serà més fàcil retenir el talent.

Quins reptes es marca com a presidenta de la Cambra de Comerç al Berguedà?

Com a presidenta i com a equip, ens hem marcat diversos objectius. Fomentar les relacions amb les administracions locals, les patronals, els gremis i altres associacions de caràcter econòmic i empresarial, amb el propòsit d’establir vincles de valor per a la comarca. Treballar per adequar els serveis a les necessitats i singularitats del territori i a les demandes de les empreses, per tal de fomentar l’activitat econòmica i millorar la competitivitat empresarial. Definir una sèrie de plans d’actuació específics en àmbits com les infraestructures, l’activitat industrial, les relacions amb el teixit local i el turisme. Concretament, des de la Cambra farem un seguiment del projecte d’ampliació de la carretera C-16 entre Berga i Bagà per assegurar que es compleixin les promeses d’inversió i d’execució. En l’àmbit industrial, treballarem al costat de l’empresariat i l’equip tècnic del polígon d’Olvan. Potenciarem sinergies amb els teixits econòmics i les administracions locals per liderar iniciatives que beneficiïn el conjunt de l’economia. També volem posar el focus en Cardona, que tot i pertànyer al Bages forma part de la demarcació de la Cambra al Berguedà i s’ha incorporat a l’equip del consell un membre de Cardona que ens aporta un valor afegit important perquè és un municipi veí on es fan coses interessants en un polígon amb molta iniciativa. Potenciar el turisme amb una mirada comarcal i treballar conjuntament amb els agents del territori per aprofitar tot el potencial i l’activitat estratègica al Berguedà, així com la seva situació i entorn privilegiats. En aquest cas, lluitarem perquè l’Ultra Pirineu no marxi del Berguedà.

Vol dir que la prova esportiva Ultra Pirineu podria deixar de fer-se al Berguedà?

Es plantegen la possible marxa de l’Ultra Pirineu a una altra comarca el 2025 i, per això, des de la Cambra al Berguedà lluitarem perquè les administracions locals donin suport a la prova esportiva perquè es mantingui com a referent del nostre territori, ja que ens ha ajudat a posar la comarca en el mapa. Si el què tenim funciona, hi hem d’apostar.

Com a empresaris, han reivindicat en diferents ocasions més facilitats per part de les administracions. De quina manera s’han d’implicar els polítics?

A la Cambra de Comerç de Barcelona tenim un document de gestió pública que contempla que si aspirem a ser un país competitiu de primera línia no podem renunciar a millorar l’eficiència d’un sector que gestiona al voltant del 40% del PIB. Cal abordar una reforma ambiciosa i entre els àmbits de millora és urgent la tramitació de la llei de directiu públic que pretén professionalitzar aquesta figura i desvincular-la del cicle electoral. També cal impulsar l’avaluació de polítiques públiques. I tenir en compte que tot i que Catalunya disposa d’una administració de les més digitalitzades, es troba a la cua en l’eficiència de govern. Ens hem marcat quatre objectius. El primer és aprovar un pla radical per reduir la burocràcia i evitar que el nou marc normatiu ens generi més traves administratives. El segon, tenir una agenda per a la reforma de l’administració, impulsada al màxim nivell i amb un consens ampli. El tercer objectiu se centra en l’avaluació de polítiques públiques. I el quart, en l’administració digital, perquè la digitalització vagi acompanyada d’un augment de l’eficiència.