«Quan era petit venia a la riera amb la família i pràcticament estàvem sols»

Un dels banyistes habituals de la riera de Merlès és Toni García, un veí de Cabrera d’Anoia que explica que l’indret li porta «molts records» dels estius que hi passava amb la família. Ell és un dels testimonis que han vist canviar l’espai al llarg dels últims vint anys.

«Quan venia a la riera de petit, no hi havia ni la meitat de gent que ens trobem ara, era molt diferent, hi havia dies que pràcticament estàvem sols», destaca García, que explica que en aquells anys vivia amb la família a Sant Quirze de Besora i els caps de setmana d’estiu aprofitaven per acostar-se fins a la riera. «Només trobaves la gent dels pobles del voltant i alguns que veníem de més lluny com nosaltres».

En els darrers anys, però, assegura que l’escenari ha canviat completament. «Ara sempre que venim ens trobem la riera a vessar de gent, amb molts crits i soroll». Considera que un dels principals problemes és «la brutícia que deixen alguns dels visitants quan venen a passar el dia». Sempre que acudeixen a la riera, a primera hora del matí, explica que es dediquen a netejar tot el que troben per l’entorn. «És una llàstima perquè realment està molt brut, trobem plàstics, burilles i llaunes a tocar del riu», lamenta. Per això, considera que la vigilància «és clau» per evitar la degradació de la zona.