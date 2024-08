La riera de Merlès fa front a la massificació amb més vigilància

Estirar la tovallola per prendre el sol i refrescar-se és la imatge típica de les platges catalanes, però també de les rieres de la Catalunya central. Una de les més concorregudes és la riera de Merlès, que enguany ha reforçat la presència d'informadors i guardes rurals per combatre la massificació en aquest espai natural protegit que transcorre per les comarques del Berguedà, el Lluçanès i el Ripollès. Després de cinc anys de vigilància intensiva, els guardes i alcaldes de la zona asseguren que es comencen a notar millores pel que fa a la reducció de comportaments incívics, però que "encara queda feina per fer" per protegir l'espai de la sobrefreqüentació de banyistes.

Des de finals de juny fins al mes de setembre, la patrulla de guardes rurals, un servei de seguretat privada contractat pel Consell Comarcal del Berguedà, es dedica a circular al llarg dels 55 quilòmetres que comprèn la riera. La seva tasca consisteix a fer complir les ordenances reguladores que prohibeixen el bany en un tram de 7 quilòmetres, des de la Quar fins a Santa Maria de Merlès, i estableixen altres restriccions com aparcar només en els punts habilitats, la prohibició d'acampar, fer un pícnic, encendre foc, saltar dels gorgs o llençar deixalles. La seva feina es complementa amb la de les persones informadores, que reparteixen fulletons i informen a tots els ocupants dels vehicles que entren en un espai protegit on cal complir unes normes.

Un dels guardes rurals que forma part del dispositiu de vigilància, Sergio Jorge, explica a Regió7 que, en els darrers anys, s'ha aconseguit reduir l'afluència de gent i, sobretot, crear consciència entre els visitants sobre la necessitat de protegir el medi ambient. Ho exemplifica amb el fet que l'any 2019 van interposar prop de 2.000 sancions, mentre que enguany n'han posat 275 des de finals de juny. Tanmateix, destaca que continua "preocupant molt l'incivisme a la zona", sobretot en casos de "cotxes mal aparcats que tallen l'accés a camins particulars o visitants que acudeixen a la riera amb para-sols, altaveus i, fins i tot, amb catximbes que suposen un alt risc d'incendi, tenint en compte que és temporada d'estiu".

Davant l'incivisme recorrent en els diferents espais de la riera, un altre dels guardes rurals que forma part del dispositiu, Aitor Puelles, fa notar que en les darreres dècades entorns naturals protegits com la riera de Merlès s'han massificat amb "l'efecte crida de les xarxes socials" i per la major freqüentació social a les zones de muntanya. "Anys enrere, les rieres s'omplien sobretot de públic local o amants de la muntanya que coneixen i respectaven el medi natural, però en els darrers temps, ha incrementat la presència de turistes que desconeixen i no respecten la normativa relativa als boscos", lamenta. Per aquest motiu, insisteix en la importància de reforçar el servei de vigilància entorn de la riera.

L'alcaldessa de la Quar, Marta Puigantell, explica que enguany s'ha reforçat la vigilància amb un total de 15 informadors i dues patrulles de guardes rurals - una de reforç en els dies de més massificació - per tal de controlar l'incivisme en els diferents trams de la riera. Puigantell remarca que enguany ja es comença a notar una certa millora en el control de les conductes incíviques, tot i que assegura que "sense el servei de vigilància seria impossible resoldre els efectes de la massificació". En aquest sentit, diu que és una sort que els diferents ajuntaments per on transita la riera s'impliquin en el compliment de les ordenances reguladores amb l'objectiu de preservar la seva biodiversitat i els seus paisatges singulars.

L'alcaldessa considera que el sistema de regulació que s'ha establert a la riera de Merlès pot servir de precedent per altres indrets de Catalunya amb problemàtiques similars. Un exemple és a la Ribera Salada, al terme Castellar de la Ribera, al Solsonès, on aquest estiu quatre agents cívics han començat a rondar pel riu per informar els cossos de seguretat en cas que siguin testimonis de qualsevol incidència. La principal diferència, però, és que aquests agents no compten amb potestat sancionadora, de manera que si es troben amb qualsevol incidència o actuació incívica contacten amb Agents Rurals o amb Mossos perquè puguin actuar. Un aspecte que altres estius han criticat alguns alcaldes del Solsonès.

En el cas de la riera de Merlès, els guardes rurals tenen capacitat de sancionar les conductes que incompleixen les restriccions. Es tracta d'unes denúncies que s'encarreguen de tramitar els ajuntaments i que oscil·len entre els 300 i els 1.500 euros, en funció de la gravetat de la infracció. "El nostre objectiu no és anar directament a multar, primer avisem de la necessitat de complir la normativa i, en el cas que no es compleixi, és quan posem la sanció", afirma un dels guardes, Aitor Puelles.

Restriccions per la flora i la fauna

Núria Valls, de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), explica que un dels principals problemes de la massificació a l’espai protegit de la riera de Merlès són els perjudicis que comporta en la protecció de la flora i la fauna de l’entorn. En aquest sentit, posa en relleu la necessitat de protegir espècies en perill d’extinció com el cranc autòcton i les nàiades.

