«Venir a la riera ens recorda al costum d’anar a banyar-se al riu de Colòmbia»

"Vam descobrir la riera de Merlès per unes fotografies que ens van aparèixer per Internet», expliquen Hernan Darío i Adriana Ruiz, una parella establerta a Santa Coloma de Gramenet que des de fa quatre anys són banyistes habituals de la zona.

Fa 23 anys van arribar a Catalunya procedents de Colòmbia i expliquen que al seu país natal sempre anaven a les rieres per refrescar-se a l’estiu. «A Colòmbia és molt típic que les famílies el diumenge vagin a banyar-se als rius», destaca Ruiz. Per això, quan van veure les imatges de la riera de Merlès per Internet no van dubtar a venir fins al Berguedà per conèixer la zona.

«La veritat és que és una meravella, un paisatge totalment idíl·lic», remarca Darío, que diu que els caps de setmana d’estiu sempre que poden s’escapen fins a l’indret. «Som molt més de riu que de platja», reconeix la seva dona, «suposo que ho fa el costum, tot i que aquest any és cert que ens ho hem trobat molt més sec respecte a altres anys i costa més trobar espais bonics on banyar-se».

Sobre la massificació a la zona, consideren que «hi hauria d’haver més vigilants per controlar les males conductes». La parella assegura que sovint veu grups de persones que «deixen tota la brossa a terra» i que els entristeix cada vegada que veuen que algú «malmet l’espai».

