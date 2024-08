Visitar la Patum amb ulls de nen

La Patum és un reclam per Corpus i fora de Corpus. A la plaça i fora de la plaça. Per a berguedans i per a visitants. Així es va constatar en la visita de dissabte a Berga Patum! Una visita per als més petits, en el marc del cicle Berga Viu l’Estiu. La convocatòria va aplegar nombrosos nens i nenes acompanyats dels seus pares i familiars. En total més d’una vuitantena de persones.

Fascinats per la Patum van contemplar les comparses de la festa al convent de Sant Francesc, que és l’espai on s’exposen. No es poden ni tocar ni veure-les ballar, però sí admirar de prop tots els detalls d’unes figures que captiven petits i grans. Dissabte, els nens van ser els protagonistes d’una visita guiada per l’historiador Toni Gol, que els va fer viure una experiència immersiva amb un salt de plens inclòs. Sense indumentària i sense foc, però amb música i ganes de saltar Patum, els infants van demostrar ser molt bons patumaires.

Els berguedans ja porten la Patum a l’ADN, però hi havia nens i nenes de Barcelona i de l’àrea metropolitana a qui tampoc no se’ls escapava cap detall. Sabien l’ordre d’aparició de les comparses a la Patum de la plaça, el nombre de maces que salten a la Patum de Lluïment, identificaven cada música amb cada comparsa i sabien puntejar el ball de l’àliga. També tenien clar quines comparses els agradaven més i quines menys. «Les guites no m’agraden perquè a vegades cremen i la petita està molt boja», exclamava un dels més petits. «A mi m’agraden molt els gegants», deia el Lluc, un nen de 3 anys que viu a Barcelona i que és molt patumaire. Ja ha viscut alguna Patum infantil i també de Lluïment, però dissabte era la primera vegada que entrava a l’espai on s’exposen les comparses de la Patum.

Només entrar al convent de Sant Francesc, els gegants els donaven la benvinguda. «És la meva comparsa preferida», reiterava el Lluc, que a part dels gegants va poder veure de prop els turcs i cavallets, les maces, les guites, l’àliga, els nans vells, els nans nous i també tota la imatgeria de la Patum infantil. «Ha estat molt divertit», comentava el Lluc, que és un dels molts nens i nenes que juguen a fer Patum tot l’any: «A casa tinc una maça amb un fuet», apuntava content un cop acabada la visita. També se’n mostrava satisfet el mestre de cerimònies, Toni Gol: «Ha estat una visita amb molta afluència, tenint en compte que a ple agost és imprevisible preveure si hi haurà poc o molt públic. Ha funcionat molt bé perquè ha estat un grup de nens i nenes molt participatius».

Vistes del cicle Berga Viu l'Estiu

Toni Gol és un dels guies de les visites que programa el Museu Comarcal de Berga i Oficina de Turisme els mesos de juliol i agost. El cicle Berga Viu l’Estiu té molt èxit per la varietat de les visites. Una de les que ha generat més interès ha estat la Ruta dels exiliats, a càrrec d’Hèctor Aranda, que va posar èmfasi en personalitats obreres i polítiques de Berga que van prendre el camí de l’exili. Una altra visita que va tenir bona acceptació va ser Espurnes d’història de l’art, a càrrec de Pol Navarro. La tècnica Marta Freixa ha concretat que «es van poder visitar edificis singulars posant èmfasi, per primera vegada, en el vessant de la història de l’art». Va funcionar i se’n farà una altra el dissabte 14 de setembre a les 7 de la tarda.

Abans, però, es podrà gaudir d’altres propostes. Per al dissabte 17 d’agost s’ha programat Plenilunium a Sant Pere de Madrona, a càrrec de Toni Gol. El punt de trobada serà a les 10 de la nit al trencant de la carretera de Queralt on hi ha l’indicador de Sant Pere de Madrona. Cal portar calçat còmode i frontal. El dimecres 21 d’agost Hèctor Aranda traslladarà els assistents per la Ruta dels Molins, amb sortida a les 6 de la tarda de Cal Diumenge. El dissabte 31 d’agost, Roger Cortina serà l’encarregat de guiar Un passeig per la història de Queralt, a les 7 de la tarda la plaça de l’església del santuari. No calen inscripcions prèvies.

Marta Freixa, tècnica del Museu Comarcal de Berga i Oficina de Turisme, ha remarcat que les visites guiades permeten «promoure el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de Berga. Sense oblidar tradicions, festes i entorn natural».