El jardí viral del Berguedà amb més de 150.000 gira-sols

Ni que estiguessis en un quadre de Van Gogh. Es veuen gira-sols fins on arriba a la vista. Més racons instagramejables dels que podria assumir Tamara Falcó. Aquest divendres s'ha obert una nova veda viral: aquí hi ha més de 150.000 gira-sols per posturejar.

Un dels camps de gira-sols de Niudalia, ahir. / Niudalia

Niudalia es diu aquest paradís. Destinació viral per tirar-se flors a Instagram i TikTok. Els seus vídeos amb fons de postal tenen centenars de milers de visualitzacions a les xarxes. Són a Capolat, a la comarca del Berguedà (Barcelona), entre muntanyes i vaques, a hora i poc de l'asfalt de la gran ciutat. Acaba de reobrir i ja tenen gairebé 400 reserves per a aquest cap de setmana. D'aquí a finals de mes, gairebé mil. (L'entrada costa 10 €; 15 €, amb visita guiada. Aquí podeu planificar la visita).

S'albiren centenars de milers de gira-sols: grocs, vermells, negres, blancs. Ja estan muntant zones de pícnic amb vistes i nou attrezzo per posturejar. La temporada dura, en principi fins al 31 d'agost, si el temps acompanya. Alguns gira-sols –adverteixen– s'han fet malbé per culpa de la pedregada de la setmana passada. "Contra la climatologia no pot lluitar ningú", s'encongeix les espatlles Adrián Cerdán, director comercial de Niudalia.

Es va fer viral en xarxes com "el jardí de les 100.000 tulipes", encara que solen tenir-ne moltes més durant la temporada primaveral. Més de 250.000 flors en total, calculaven els socis el passat abril. Tulipes, jacints, narcisos, fins i tot tenien un riu morat de 65.000 muscaris. Rebien més de 100 trucades al dia.

Obren 7 mesos a l'any. Això intenten si el canvi climàtic ho permet. De finals de març a octubre. Abril és temporada de tulipes. Ara a l'agost toca gira-sols. Les estrelles de Niudalia -les dàlies- es deixaran veure des de mitjans de setembre fins a finals d'octubre, sempre que el clima acompanyi.

És l'emblema del projecte: Niudalia = niu de dàlies. "És més duradora –justifiquen–, i per fotografiar és brutal". Ells tenen centenars de varietats. "Volem ser el referent a nivell espanyol de la dàlia", confia en Josep.

Josep Mosoll és CEO i cofundador del projecte. Compte, que per poc que et descuidis, et deixa plantat. Aquí totes les flors les planten a mà. Ell trepitja poc asfalt. Agricultor de tota la vida. Addicte a les dàlies i a la fotografia. Li encanta regalar flors a la seva parella, és clar. A ella no tant –riu ell–, li sap greu que es morin. "Quina bonica –li agraeix ella el gest romàntic–, però busca un test, ràpid!". Ha d'arrencar-li les flors amb bulb per replantar-les. És la dissenyadora floral del jardí, Nerea Nuño.

Solen fer col·laboracions amb influencers, però també munten sessions de fotos per a instagramers novells, tallers de plantació, fins a casaments. Hi ha molta comanda de mà.

El vostre secret? "Passió –assegura Josep-. No n'hi ha més: passió. Sempre estàs treballant amb el cor, mai amb la força. Si no, és impossible continuar". Al camp, promet, hi ha mil factors incontrolables que poden fer que no surti bé. Molts nervis, moltes nits sense dormir, assegura. I molta adrenalina quan tot encaixa. Que què compensa? "Et dona pau –confessa–. És molt gratificant treballar amb la natura".