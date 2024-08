El Parc del Cadí impulsa una xarxa d’ambaixadors a les tres comarques

El Parc Natural del Cadí Moixeró ha iniciat el procés per crear una xarxa d’informadors a les comarques de l’Alt Urgell, Cerdanya i el Berguedà adreçat a tots els agents del territori, ja sigui empresaris, autònoms, entitats socials o institucions. Els informadors seran agents que promouran entre els seus clients i entorns els valors de conservació i economia respectuosa amb el medi ambient a l’entorn protegit. La creació d’aquesta xarxa forma part del procés d’aplicació de la Carta Europea de Turisme Sostenible que va obtenir el parc el mes d’octubre de l’any passat i que ara ha de posar en marxa.

Amb aquest propòsit, els gestors del parc han organitzat el primer curs d’informadors, el qual a partir de setembre establirà un equip d’ambaixadors per les tres comarques. Segons han explicat des de la direcció del Parc del Cadí, «el curs és dirigit a establiments, empreses i informadors turístics que vulguin conèixer els aspectes més rellevants de l’espai natural protegit i alhora per poder donar un servei de qualitat als seus clients». Es tracta d’una formació necessària per a l’acreditació i l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Cadí-Moixeró. La formació, que es farà els dilluns a partir del dia setze de setembre fins al 28 d’octubre, serà itinerant, passant per equipaments de les tres comarques com ara el Centre del Parc de Bagà, la Casa del Riu de Martinet de Cerdanya, el Centre d’informació i interpretació del Massís del Pedraforca i de la mineria de Saldes, el Centre de Flora de Tuixent o el Refugi de Rebost de Bagà. La data límit per inscriure’s al curs, que té un cost de cinquanta euros, és el nou de setembre.