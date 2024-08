La rumba catalana omple de ritme i ambient la plaça Viladomat de Berga

Artistes i formacions de rumba catalana han despertat l’interès per aquest gènere musical a Berga. Berguedans i visitants han gaudit dels concerts que s’han programat durant tres dies, de divendres fins ahir, a la plaça Viladomat de Berga. S’hi ha celebrat el festival itinerant Rumba Tour Festival, que s’emmarca en els actes de suport perquè la Unesco reconegui aquest gènere musical com a patrimoni de la humanitat.

Moltes actuacions han servit coma a aparador per a músics joves i han tingut una bona acceptació entre el públic, que també ha pogut participar d'un taller de rumba catalana. El festival s’ha complementat amb una fira d’artesania, d’alimentació i un espai gastronòmic.

La iniciativa l’ha impulsada Sabors Catalans Produccions, l’Associació d’Autors i Creadors de Rumba Catalana i la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga. La regidora de Programació Cultural, Ermínia Altarriba, en feia un balanç positiu: «Hi ha passat molta gent, tant per ballar com per escoltar un ampli repertori de cançons a ritme de rumba»