El comerç de Berga incentiva les vendes a l'agost regalant un viatge en creuer

L'associació de botiguers de Berga, sota la marca Berga Comercial, ha llançat una campanya de promoció del comerç local per aquest tram final de l’estiu amb el sorteig d’un creuer pel Mediterrani per a dues persones. Els clients que comprin per un valor mínim de quinze euros, tindran dret a participar en el sorteig. El creuer, valorat en 2.000 euros cada plaça, salparà de Barcelona i farà parada als ports de Sicília, Roma, Savona i Marsella, per després tornar a Barcelona.

Els dirigents de Berga Comercial, amb la seva nova presidenta Sandra Subirana al capdavant, han presentat aquest dimarts una nova campanya que té com a objectiu fer de l’entorn de botigues de la ciutat un destí comercial i d’oci de referència en aquestes setmanes d’agost. En aquest sentit, la vigència de la campanya és des del dia dinou d’agost al dia 31, coincidint amb l’acció comercial «Gangues d’estiu al carrer» amb la qual l’entitat també preveu animar l’ambient comercial de Berga.

Des de la patronal han explicat el funcionament del sorteig: «qui vulgui participar en el sorteig d’un creuer per a dues persones pel Mediterrani, haurà d’omplir la butlleta de participació que trobarà als establiments de Berga Comercial. En aquesta butlleta hi trobarà 10 caselles de diferents sectors de comerç, dues de moda i complements, dues d’equipaments de la llar, dues d’alimentació, dues més de restauració i les darreres últimes de serveis. Cada cop que es faci una compra de l’import requerit a cada un dels sectors de comerç de Berga, al participant, se li segellarà una casella, si les omple totes (10), entrarà al sorteig del creuer». Des de l’entitat que presideix Subirana han apuntat que «esperem doncs amb aquesta iniciativa generar moviment, uns dies molt concrets, i que el premi sigui prou motivador per engrescar a tothom a participar-hi».

Sandra Subirana va prendre possessió de la presidència de Berga Comercial el mes de juliol. En la seva carta de presentació ja va marcar les estratègies immediates: «hem de defensar el gran valor afegit que tenim oferint un tracte personalitzat i rebent i assessorant professionalment els clients. A les nostres botigues es poden tocar els productes... El nostre objectiu és generar més mobilitat cap a Berga, tenir encara més clients de fora de la ciutat, convèncer els consumidors d’altres poblacions del Berguedà i també de comarques veïnes perquè vinguin a passar el dia a Berga i hi comprin». n