Gironella s’aboca al carrer una setmana per la Festa Major de Sant Roc

Gironella viu des d’aquest dimecres una Festa Major de Sant Roc que fins al dimarts dia 20 omplirà el municipi de música, tradició i cultura popular.

El regidor responsable de la festa, Lluís Vall, ha explicat que l’Ajuntament encara la festa «amb moltes ganes;la realitat és que molta gent ens ho fa saber, que hi ha molta il·lusió per celebrar aquesta Festa Major, tant del municipi com de fora per concerts que són autèntics reclams com els de Figa Flowas o Els Catarres. Són noms que van molt més enllà de Gironella i que fan que tinguem allaus de visitants». L’equip de govern municipal ha dissenyat la Festa Major amb un pressupost que se situa al voltant dels 100.000 euros, una xifra que es manté similar a la d’altres exercicis.

La jornada central de la festa es viu aquest divendres amb un cartell d’activitats que comença a les onze del matí amb l’Inici del Seguici de Sant Roc acompanyats per la Cobla Berga Jove, els gegants, els balladors de l’Almorratxa i els Cascavells, el Lleó de Gironella. La comitiva sortirà de davant de la Fundació Sant Roc. A dos quarts de dotze es farà l’Ofici Major en honor a Sant Roc acompanyats per la Coral Estel a l’església Nova de Santa Eulàlia. En sortir de la celebració religiosa, es farà el pregó de festa major amb la Pregonera d’Honor Maria Antònia Pujol Subirà, una ballada del Lleó, una ballada de l’Almorratxa en honor a Lluís Boix Ballús, els gegants i els Cascavells acompanyats també per la Coral Estel i una sessió de sardanes amb la cobla Berga Jove a la plaça de la Vila. Abans de divendres, dijous, el cartell ha programat una de les novetats d’aquesta edició, l’Esclatada, un acte que vol esdevenir l’inici de les festes amb danses i música de manera més informal i no tan protocol·lària de tota la imatgeria festiva local, segons el mateix Ajuntament. L’Esclatada se celebrarà a partir d’ara el vespre anterior a la jornada central de la Festa Major, que aquest any ha quedat fixada en el dijous a les vuit del vespre.