Gironella recupera l’aire noucentista

Gironella recuperarà un dels racons verds al nucli urbà que havien donat caràcter als carrers: el parc noucentista amb l’aire dels Jardins d’Àustria que ara fa un segle es va dissenyar i construir per donar accés a l’escola. Es tracta d’un parc dissenyat l’any 1929 per l’arquitecte berguedà Emili Porta, un dels referents del modernisme i el noucentisme a la comarca, autor, entre altres edificis, de l’ajuntament de Berga.

La zona verda que ha quedat dels jardins després d’anys de modificacions urbanístiques | DB

Dissenys arquitectònics amb murs vegetals, podes formant laberints, bancs, balustrades elegants i bancs en racons per prendre la fresca. Així era el parc que hi ha davant l’escola del poble i que des de mitjan segle passat es va anar abandonant i modificant per les intervencions urbanístiques, entre les quals també l’ampliació del centre docent. Ara l’Ajuntament ha activat un projecte per recuperar aquell antic esplendor i així ha estat com la Diputació de Barcelona li ha lliurat el projecte de restauració d’aquests jardins de l’escola, un espai verd històric molt apreciat pels veïns, per tal que recuperin el seu esperit. Segons han explicat des de l’òrgan provincial, els jardins s’articulen en tres plataformes que se situen a dos nivells: dos a l’inferior, on es produeix l’accés des del carrer i el tercer al superior, des d’on s’entra a l’escola. Els diferents espais o àmbits prenen forma a través de l’ús de recursos arquitectònics com ara: murs, graons, pèrgoles o balustrades i adquireixen caràcter mitjançant el seu enjardinament amb diverses espècies arbustives i d’arbrat. En les darreres dècades els jardins s’havien anat degradant a causa de determinades intervencions sobre la composició arquitectònica i el creixement de la vegetació. Aquesta intervenció, doncs, hi retornarà el seu aspecte i funció originals.

Des de la Diputació han explicat que les escoles de Gironella es van construir l’any 1928 i van ser les primeres escoles públiques de la vila. Els jardins que donen accés al grup escolar daten d’un any més tard. Avui dia, passat gairebé un segle, tant l’escola com els jardins continuen en ús i han passat a formar part de la memòria col·lectiva de generacions de veïns.

L’estudi previ de projecte preveu actuacions per un import de 336.000 euros. Aquest treball ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). El projecte dona resposta a la voluntat de l’Ajuntament de restaurar els jardins a fi efecte que tornin a ser un espai emblemàtic. En aquest sentit, la Diputació ha apuntat que «l’objectiu bàsic de les actuacions és la restauració dels jardins, per tal de recuperar la seva imatge primigènia i les seves condicions d’ús originals, tot adaptant-les a les necessitats i requisits actuals.»

El regidor de Cultura de Gironella, Lluís Valls, ha explicat que «amb les actuacions urbanístiques i també amb les obres de l’escola nova, aquests jardins es van anar deteriorant i modificant. Per això vam demanar a la Diputació de poder recuperar les seves formes, volumetria i proposta paisatgística amb, alhora, la utilització de nous materials». El regidor ha remarcat que els jardins «havien tingut escultures, una font i un gran manteniment; amb aquest projecte a més de recuperar-lo, l’adaptarem als nous temps, és a dir amb recursos hídrics, nova vegetació que s’adapti al canvi climàtic i l’ús de materials de la construcció més eficients». Amb aquesta actuació, Gironella recupera un espai històric que no tan sols tenen un valor pels veïns sinó que també pels aficionats a l’arquitectura i el paisatgisme.