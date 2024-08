Ple a les cases de turisme rural del Berguedà pel pont del 15 d’agost: "Ens agrada l’entorn de natura"

Les cases rurals del Berguedà han penjat el cartell de complet pel pont del 15 d’agost. De fet, el president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, ha explicat a l’ACN que malgrat que aquest agost les reserven estan lleugerament per sota de les de l’any passat -un 10% menys- la setmana del pont de la Mare de Déu d’agost “sempre s’omple”.

El Jordi Esteve i la Glòria Claramunt són de Sant Pere de Riudebitlles i s’allotgen a la casa rural Rustic Viella de Gisclareny. Asseguren que han optat pel turisme rural perquè els agrada molt l’entorn de natura i també caminar per la muntanya. Precisament, els Bombers han demanat respecte i precaució per evitar accidents amb la previsió que augmentin les activitats al medi natural.

El Jordi Esteve i la Glòria Claramunt són de Sant Pere de Riudebitlles i des de diumenge que estan allotjats a la casa rural Rustic Viella de Gisclareny, al Berguedà. Aquesta és una de la vuitantena de cases rurals que formen part de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà i que per aquesta setmana del pont del 15 d’agost han penjat el cartell de complet. Amb tot, l’ocupació d’aquest mes d’agost és lleugerament inferior a la d’altres anys i se situa al voltant del 82% -habitualment és del 95%-, segons ha explicat a l’ACN el president de l’associació, Oriol Baños.

Baños ha detallat que la majoria de clients que tenen per aquestes dates són famílies de Barcelona i de l’àrea metropolitana que busquen “gaudir de la casa i dels seus entorns”. “Molts dels clients fugen de la calor i el clima d’aquest estiu ens està ajudant”, exposa. També constata que cada cop reben més reserves d’última hora, tant per a les cases que es lloguen senceres com també per les que lloguen habitacions.

El Berguedà va ser una de les comarques pioneres a Catalunya amb el turisme rural i en aquests moments ja compta amb unes 160 cases de turisme rural i uns 255 habitatges d’ús turístic. Oriol Baños explica que en aquests moments ja es troben en nivells d’ocupació similars a la prepandèmia.

Respecte pel medi natural i precaució per evitar accidents

Precisament, molts dels clients de les cases de turisme rural del Berguedà tenen com a activitat les excursions a la muntanya o l’accés al medi natural. Amb motiu del pont del 15 d’agost, els Bombers i Agents Rurals han fet una crida a gaudir dels espais naturals de forma responsable i a extremar les mesures de seguretat per evitar accidents a la muntanya. Baños ha explicat que la majoria dels clients que acudeixen a les cases de turisme rural “venen conscienciats” i “coneixen el territori”. “La gran majoria de la gent ve preparada i, si no, des de les cases de turisme rural també els hi donem informació”, ha exposat.

Aprofitant la festivitat del 15 d’agost s’ha omplert de gent l’àrea recreativa del Pont de Sant Joan de Bagà (Berguedà). Aquest dijous a mig matí hi ha arribat un autobús ple de turistes de Sant Feliu de Llobregat que es disposaven a passar el dia a l’àrea recreativa i a banyar-se al riu que hi ha al costat. També s’ha desplaçat des de Barcelona la Jassira Garcia amb la seva parella. En declaracions a l’ACN ha explicat que no coneixien la zona però que han buscat un riu proper a Barcelona per passar el dia. Assegura que des d’ahir han estat pendents de les previsions meteorològiques per decidir si feien l’excursió o no: “Hem vist que el pronòstic no era greu per a avui i per això ens hem animat a sortir”.

Els Bombers asseguren que si bé l’estiu del 2023 es van incrementar els serveis al medi natural respecte el mateix període de l’any anterior, enguany la xifra s’està “moderant”. Els resultats parcials de juny i juliol reflecteixen un descens respecte el 2023 del -6,2% al juny i -15,3% al juliol. Segons les dades de Bombers, els rescats de persones accidentades a la muntanya són els serveis més recurrents. En tot el 2023 se’n van fer 1.229, mentre que enguany, fins al 6 d’agost, se n’han fet 686. Les recerques són el segon gran servei en l’àmbit de salvament de persones al medi natural -en tot el 2023 se’n van fer 354 i enguany fins el 6 d’agost se n’han fet 162-.

Entre d’altres, els Bombers demanen que abans de sortir al medi natural la població s’informi de les condicions meteorològiques de la zona; que es planifiqui l’activitat i la seva durada; que s’utilitzi el material i l’equip adequats per a l’activitat; que es respectin les senyalitzacions de perill; o, en cas d’anar a rius i pantans, assegurar-se primer que estigui permès banyar-s’hi. De la seva banda, els Agents Rurals també recorden que està prohibit fer ús de fogons de gas i fer barbacoes en terrenys forestals i en la franja de 500 metres; o també que cal portar el gos lligat.