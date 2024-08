Bagà celebra la desena edició de la festa de Gangues al Carrer

Bagà viu aquest dissabte dia disset d’agost una de les jornades comercials més especials de l’any amb l’acció Gangues al Carrer, la qual es complementa amb el mercat de segona mà i el concurs de cuina.

Els responsables de l’organització, l’associació de comerciants, ha decidit canviar l’horari previst, que era de tarda, per activar la jornada ja a les onze del matí i allargar-la fins a les onze de la nit. Els carrers s’ompliran amb dotze parades dels botiguers locals amb roba, sabates i complements entre d’altres i una seixantena de parades de particulars. Els veïns que s’hi han apuntat oferiran parades d’articles de segona mà i manualitats elaborades a casa per acabar de configurar l’ambient comercial. Igualment, la festa inclourà el concurs de cuina, que aquest any arriba a la tercera edició. En aquesta ocasió el concurs se centrarà en l’elaboració de tapes, els guanyadors del qual s’emportaran productes locals i vals per comprar als comerços del poble. Des de l’associació de comerciants han apuntat que aquesta és una jornada plenament consolidada amb la celebració de la desena edició i que aporta molt ambient als carrers de la població. En aquesta edició, l’acció Gangues al carrer coincidirà amb la celebració d’una prova esportiva per a totes les edats.