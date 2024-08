L'ONCE reparteix un milió d'euros a Gironella: "No he pogut ni dormir de l'alegria"

Gironella, que viu immersa en els dies de la Festa Major de Sant Roc, ha estat agraciada amb un regal inesperat: un dels premis principals del sorteig especial de l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya (ONCE) amb un milió d’euros. El premi l’ha venut el venedor de cupons de l’Avinguda Catalunya, Antonio Vall. Així, des de l’organització han explicat que «Vall és qui ha portat la sort a Gironella amb la venda d’un cupó de l’Extra d’Estiu de l’ONCE premiat amb un milió d’euros». Gironella pertany a l’agència de l’ONCE a Manresa, que presta serveis personalitzats a 410 afiliats i afiliades i compta amb 91 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.

Antonio Vall, de 47 anys, en fa 23 que ven cupons dels cecs al nucli urbà de Gironella. Al seu punt de venda hi acudeixen habitualment un centenar de clients regulars la major part dels quals són del poble. Però també té clients esporàdics que estan de pas, de manera que no sap a qui li ha tocat, segons afirma. Vendre un premi tan gran li ha trasbalsat les últimes hores, ja de vacances enmig de la Festa Major local: «no us poden ni imaginar l’alegria que he tingut en saber que he venut el premi. Estic molt content. Són molts diners. No he pogut ni dormir.»

A més del premi caigut al Berguedà, el sorteig Extra d’Estiu de l’ONCE ha deixat també tres premis d’un milió d’euros més a les ciutats espanyoles de Màlaga, Saragossa i Salamanca.

El Sorteig Extraordinari d’Estiu de l’ONCE ha posat en joc un premi de quinze milions d’euros i deu premis d’un milió. A més, també ha sortejat 119 premis de 40.000 euros a les cinc xifres del número del primer premi, i 2.270 premis de 1.200 euros a les quatre últimes xifres del número del primer premi, o a les cinc del número dels deu segons premis.