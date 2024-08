S’esfondra part del teulat d’un edifici abandonat del passeig de la Indústria de Berga

L’Ajuntament de Berga compta que pròximament s’enderrocarà l’edifici del carrer de la Indústria que fa cantonada amb el carrer Lluís Millet part del teulat del qual es va esfondrar la nit de divendres a dissabte.

Des del consistori, el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, ha explicat que han mantingut reunions amb la propietat de l’immoble perquè, principalment, afecta un dels vials més cèntrics i importants per la circulació al nucli urbà de la capital berguedana i que d’aquestes trobades es desprèn que «ara de manera accelerada» es procedirà a l’enderroc de la casa. L’esfondrament es va produir la nit de divendres. L’alarma la van activar uns veïns que van sentir un soroll molt fort i van decidir trucar a la Policia Local. Serra ha explicat que «efectivament es tracta d’una casa que està en mal estat, i en aquests casos s’activa la Policia i els Bombers. Els agents acordonar la zona i aquest matí (dissabte) uns tècnics de l’Ajuntament han anat a la zona i han constatat que no hi havia un perill imminent de la via pública». Serra ha tret ferro a l’incident, però, alhora, ha remarcat que «això no impedeix que aquest edifici s’ha d’enderrocar. Els propietaris ja ho saben i tan aviat com sigui possible ho faran. El que ha passat ara no és, però, gran cosa».

La primera intervenció dels cossos de seguretat va consistir en el tall de circulació al carrer Lluís Millet com a precaució per si l’esfondrament anava a més. Unes hores més tard i vist l’atestat dels tècnics municipals, el consistori va optar per, tan sols, tallar el pas de vianants per la vorera més pròxima a l’edifici, que amb els dos contigus formen un conjunt de tres finques abandonades. Es tracta dels edificis dels números dos, quatre i sis del carrer Lluís Millet.

El regidor d’Urbanisme ha explicat que, una vegada feta aquesta intervenció d’urgència el cap de setmana, a partir de dilluns es reprendrà el procés per mirar que els tres immobles vagin a terra: «en les reunions amb els propietaris ja hem quedat així; a més, no és, com passa amb altres edificis de la ciutat, que no tenen un propietari conegut, sinó que en aquesta ocasió tenim molt identificada la propietat, la qual ja té la intenció de fer l’enderroc i evidentment, amb aquest esdeveniment, l’Ajuntament mirarà que ho faci com més aviat millor».