Berga posa fi al deteriorament de les façanes de l’escola Santa Eulàlia

L’Ajuntament de Berga porta a terme aquest estiu un projecte d’obres a l’edifici de l’escola Santa Eulàlia que té com a objectiu posar fi a les constants actuacions de reparació i manteniment que ha hagut de fer en les últimes dècades a causa del deteriorament de les façanes. Les obres, que tenen un pressupost d’uns 137.000 euros, han d’estar acabades, pel que afecta a la façana d’accés dels alumnes, d’aquí a unes setmanes, per a l’inici del curs nou.

Detall de la part superior d’una de les façanes que s’està arreglant | AJ BERGA

Fonts de l’equip de govern municipal han explicat que «l’escola Santa Eulàlia va ser construïda l’any 1970 amb estructura de formigó armat i façanes d’obra vista de ceràmica, exceptuant els fronts de forjat i parts de pilars en zona de brancals de finestres, on l’acabat és el mateix formigó armat. Amb el pas del temps, s’han observat desperfectes i escrostonaments de l’acabat del formigó a causa de l’oxidació de part de les armadures d’acer, motivat per recobriments insuficients de les armadures en aquests elements. Això va comportar que l’Ajuntament, encarregat del manteniment del centre, hagués d’instal·lar una visera de protecció perimetral i fer actuacions d’inspecció i sanejament, com a mesura de seguretat provisional fins a l’execució de les obres de reparació que ara s’estan portant a terme».

Les obres de reparació i protecció d’elements de formigó estructural de les façanes de l’escola Santa Eulàlia suposen una inversió de 136.722 euros, la qual l’Ajuntament fa íntegrament amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. Segons han apuntat des del mateix consistori, el projecte tècnic contempla un àmbit d’actuació de 511,76 metres quadrats de superfície.

Pel que fa a la finalització de les obres i la seva adaptació a l’inici de les activitats escolars, el consistori ha detallat que «El termini d’execució previst pel projecte és de setze setmanes, de manera que les obres s’allargaran fins al mes d’octubre. Al llarg d’aquestes setmanes s’està aprofitant el període de vacances escolars per donar prioritat, entre d’altres, a la façana oest de l’edifici, on hi ha l’accés principal a l’interior de l’escola i on es produeix un major pas d’alumnes en període lectiu, per anar d’un pati a l’altre. Un cop comenci el curs, aquesta façana estarà enllestida i es treballarà en altres parts de l’edifici amb menys presència de persones».

