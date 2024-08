Berga instal·la un nou fals sostre antifoc i acústic al teatre municipal

Les obres de millora del Teatre Municipal de Berga estan substituint aquests dies el fals sostre per un de nou que, entre altres mesures, millorarà la seguretat pel que fa a la prevenció contra incendis. Les obres de reforma de l’equipament, amb un pressupost de 373.000 euros, s’han d’enllestir en les pròximes setmanes amb l’objectiu que el setembre l’equipament pugui reobrir.

Segons ha explicat el mateix equip de govern, «les obres han implicat l’enderroc del fals sostre del teatre i s’està duent a terme la formació d’un nou fals sostre autoportant i resistent al foc, convertint l’espai de sota coberta en un sector d’incendi independent de la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització es crearà un nou accés al sota coberta, des de la terrassa exterior situada sobre el vestíbul del teatre i s’instal·laran comportes tallafocs a les conduccions dels difusors de la climatització per aire del teatre. El projecte també contempla la formació d’un sostre acústic sobre la platea, la ignifugació de l’estructura de la coberta i la substitució de la il·luminació de la sala».

Per fer les obres, els responsables de l’actuació han retirat el pati de butaques, on hi han instal·lat bastides, «de manera que l’activitat del teatre ha quedat interrompuda des del mes de maig i es preveu que continuï tancat fins a finals de setembre», tal com ha remarcat el govern municipal. En aquest sentit, les obres s’han fet coincidir amb els mesos d’estiu, quan l’activitat al teatre disminueix en comparació amb altres moments de l’any. L’Ajuntament té previst finançar més de la meitat de l’actuació amb el Pla General d’Inversions (PGI) de la Diputació, el qual hi aportarà 214.000 euros. La resta de la inversió, fins als 160.000 euros, els pagarà amb recursos propis.

Millora dels accessos

Les obres de reforma de la sala del Teatre Municipal se sumen a les portades a terme per l’Ajuntament el mes de març als accessos de l’equipament. Aquest projecte va permetre repavimentar la cruïlla de la ronda de Queralt amb el passeig de les Estaselles i la plaça de Sant Francesc. L’objectiu de la intervenció va ser pacificar el trànsit i millorar l’accessibilitat a la zona del Teatre Municipal, l’Escola Municipal de Música i les escoles Sant Joan i Vedruna. Les obres van suposar una inversió de 29.500 euros que va aportar la Diputació.