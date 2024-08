Operació d’estètica a l’Hospital de Berga

Sis anys d’intervenció i una inversió que, quan es culmini, se situarà al voltant dels 10 milions d’euros portarà l’Hospital de Berga a una metamorfosis que es va iniciar el 2020 i que ha de veure el definitiu canvi estètic el 2026.

Des que l’Hospital de Berga va passar a ser de titularitat pública el 2020, el departament de Salut de la Generalitat ha apostat per una transformació significativa del centre. Això inclou la posada en funcionament, l’1 de febrer passat, del nou servei d’Urgències i la millora del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), en el marc d’un pla d’inversions que també contempla un gran canvi digital per garantir la qualitat de l’activitat assistencial Berguedà.

Així ha estat el primer dia a les noves urgències de l'Hospital de Berga / Anna Costa

La posada en marxa de les noves Urgències ha suposat un salt qualitatiu. Professionals i pacients ho aplaudeixen. La rehabilitació d’un edifici annex que estava en desús ha permès augmentar el nombre de boxs i llits d’observació amb la possibilitat de diferenciar espais per a pacients crítics, salut mental, zona de radiologia, boxs polivalents i punts de treball per a professionals. També hi ha hagut una millora en les sales d’espera i els punts d’atenció d’admissions. En aquests sis mesos de funcionament s’ha constatat que s’ha guanyat, sobretot, en capacitat d’atenció immediata, i, un cop resolta l’accessibilitat, també en la mobilitat dels pacients, amb un accés directe per a l’ambulància, un altre pels que hi acudeixin directament i una tercera porta de connexió amb l’hospital. En total, es va adequar un espai de 800 metres (més del doble que l’anterior) i una inversió de 3,7 milions d’euros per part del Servei Català de la Salut, titular del centre.

La partides econòmiques previstes per a l’Hospital de Berga no s’acaben aquí. A principis de juliol, el departament de Salut feia públic, tal com informava Regió7, que al llarg del proper any i mig es destinarien 5,7 milions d’euros a treballs de rehabilitació de l’Hospital de Berga, en el marc del Programa d’Impuls de la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), finançat amb els fons europeus Next Generation.

L’objectiu del PIREP s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic: rehabilitar edificis construïts abans de 2009, per tal que esdevinguin edificis d’alta eficiència energètica, amb un estalvi mitjà mínim del 30%, per disminuir la petjada de carboni i amb l’horitzó posat a la descarbonització total que demana la UE, al 2050.

És una inversió important pel centre, ja que permetrà actualitzar unes instal·lacions de més de quaranta anys d’antiguitat, que han anat patint un deteriorament amb el pas dels anys. Les obres inclouran la millora dels tancaments exteriors, l’adequació i aïllament de la coberta del centre i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Tindrà com a part més visible la rehabilitació de la façana que lluirà una imatge modernitzada i amb el canvi de nom ben visible. L’actual rètol de Sant Bernabé se substituirà per Hospital de Berga, un canvi de nom que es va fer efectiu l’agost de l’any passat i que no va estar exempt de polèmica. Al novembre, les associacions de veïns de Berga van presentar una moció al ple de l’Ajuntament en contra de canviar un nom amb més de 700 anys d’història. Demanaven a la Generalitat que fes marxa enrere en la decisió de canviar el nom de l’hospital Sant Bernabé per Hospital de Berga «per no perdre la història i la identitat». A hores d’ara però, si no hi ha un gir de guió, la nova façana ja incorporarà el rètol amb el canvi de nom.

Passadís central amb els box a l’edifici d’Urgències de l’Hospital de Berga, que es va estrenar el febrer / arxiu / Anna Costa

Tal com mostra la simulació de la imatge, de l’estudi d’arquitectura Pinearq, es tracta d’un projecte totalment trencador, que permetrà visualitzar externament tot el procés de transformació i canvi que està portant a terme el departament de Salut a l’hospital des que l’any 2020 el centre va passar a ser de titularitat pública.

L’equip de Pinearq, amb una extensa experiència en el sector sanitari, té la redacció del projecte bàsic i executiu molt avançada i la previsió de Salut és que les obres s’hagin executat completament el març del 2026. El mateix estudi d’arquitectes que està redactant el projecte s’ocuparà de la direcció d’obres, quan s’iniciï l’execució. Es preveu que tinguin una afectació mínima en el funcionament de l’hospital. La intenció és començar l’actuació el juny del 2025 i finalitzin al cap de nou mesos.

Paral·lelament, la previsió de la Generalitat amb Manel Balcells com a conseller de Salut era avançar al llarg d’aquest any amb el pla d’espais que dibuixa com ha de ser l’Hospital de Berga d’aquí a quatre o cinc anys i que cada zona tingui una funcionalitat concreta i adequada. A les antigues Urgències d’entrada no hi ha res, però es treballa per replantejar els usos. Ara, amb el canvi de color al Govern Català caldrà veure quines són les prioritats i si de cara al 2025 els pressupostos de la Generalitat preveuen dues inversions importants com són un aparell de ressonàncies magnètiques (actualment hi ha més de 2.000 proves que es demanen des de Berga i s’han de fer a Manresa) i un nou quiròfan.

Seguir avançant i mirant cap al futur és el repte de la gerent de l’Hospital de Berga, Antònia Baraldés, que va assumir el càrrec el març del 2023 i que a principis d’aquest any afirmava que l’Hopistal de Berga està en una transformació «tant estructural com de processos assistencials. La voluntat és poder donar els serveis que la gent del Berguedà necessiten i es mereixen, amb qualitat i seguretat. Aquest és l’objectiu».

L’Hospital de Berga és el centre de referència de les tres àrees bàsiques de la comarca del Berguedà i atén una població d’unes 40.000 persones. En el nou servei s’atenen les urgències del Punt d’Atenció Continuada de Berga centre i del Baix Berguedà les nits i caps de setmana, amb professionals d’atenció primària que comparteixen espai amb professionals de l’atenció hospitalària.

